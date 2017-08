Esoterik-Shops in Wien

Om Namo Nayaran Karten (c) STADTBEKANNT

Auf zur Erleuchtung!

Das Leben in der Großstadt ist stressig, laut und voll störender Einflüsse auf das innere Gleichgewicht. Wie soll man hier seinen Frieden finden?

Die Antwort (oder besser gesagt, ein ganzes Sammelsurium an Antworten) findet sich in einem der zahlreichen Wiener Esoterik-Shops. Von Klangschalen, Schutzengeln, Tarot-Karten, Entspannungstees und Räucherstäbchen bis hin zu Feng-Shui-Glaskaraffen reicht das Angebot. Wir haben für euch die besten Adressen für eure spirituelle Erweckung herausgesucht …

Pentagramm Fantasie Shop

Bei seiner Gründung im Jahr 1984 war das „Pentagramm“ im Ersten Pionier auf weiter Flur. Heute ist der Laden unter dem Namen Fantasie-Shop zwar einer von vielen, doch immer noch bemüht, den Kunden eine breit gefächerte Produktpalette zu bieten. Besonders Fantasy- und Mythologie-Fans mit Hang zum Kitsch kommen hier auf ihre Kosten, da der Shop zahlreiche Motiv-Artikel anbietet: Ob Einhorn- oder Drachen-T-Shirt, Elfen-Wanduhr, mittelalterliches Schwert oder Kleid im Gothic-Look, die Auswahl stimmt.

Wer eher an schamanischen Ritualen, Lichtkristallheilung – diese Methode aus dem versunkenen Atlantis wird in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden angeboten – oder Kartenlegen durch die Shop-Betreiberin persönlich interessiert ist, kann auch diese Angebote in Anspruch nehmen.

Pentagramm Fantasie Shop

Habsburgergasse 9

1010 Wien

Esoteric and More

Mitten auf der Margaretenstraße liegt der liebenswerte Esoterik-Laden Esoteric and More. Neben dem Üblichen, das einem in den Sinn kommt, wenn man an Esoterik denkt (Kristalle, Klangschalen, Pendel und Räucherstäbchen) hat man sich hier auch auf einen ganz besonderen Bereich spezialisiert: Die Hexerei.

Praktizierende Hexen finden hier nämlich so gut wie alles für ihr Metier, sei es nun ein neues „Buch der Schatten“, den besten Zauberstab, die am zuverlässigsten hellsehende Kristallkugel oder den hübschesten Hexenkessel für magische Tränke. Sogar einen Hexenbesen bekommt man hier – ob der allerdings tatsächlich gleich abhebt oder die Hexen-Aspirantin zuvor zwecks Visualisierung ein wenig Räuchermaterial inhalieren muss, sei dahingestellt.

Esoteric and More

Margaretenstraße 72

1050 Wien

Om Namo Nayaran

Gelegen im gut versteckten Raimundhof nahe der Mariahilfer Straße befindet sich das freundliche Esoterik-Geschäft Om Namo Narayan. In familiärer Atmosphäre kann man hier in den zahlreichen Büchern stöbern oder sich von den Besitzern Saroj und Sagarpuri Kapolnek zu diversen Themen spirituell beraten lassen.

Besonderes Augenmerk legen die beiden auf die Weisheiten des Yoga, die besonders für gestresste Großstadtmenschen innere Ruhe und Zufriedenheit bringen können. Weiters im Angebot: Heilsame Mineralien, Feng-Shui Artikel, Meditationsmusik und bequeme Yoga-Kleidung. Hier ist die Entspannung zu Hause!

Om Namo Narayan

Mariahilfer Straße 45 / 45A, 2.Hof

1060 Wien

Astro Box

Seit 1986 existiert der Spezialist für positive Produkte schon. Seitdem versorgt die Astro Box im Siebten Wien erfolgreich mit Kraftsteinen, Traumfängern, symbolischem Schmuck, Trommeln und Feng-Shui-Bergkristallen in allen Formen und Größen. Besonders spezialisiert hat man sich allerdings auf Räucherstoffe. Ob Hölzer, Wurzeln, Kräuter, Weihrauche oder hauseigene Mischungen – über 100 Räucherstoffe kann man hier erwerben.

Übrigens: Astro Box organisiert jedes Jahr Outdoor-Aktivitäten und Kurse mit diversen Schwerpunkten, z.B. Klangreisen, Räucherstoff-Rituale oder Chakren-Seminare, bei denen man sich selbst und die Natur kennen und lieben lernt.

Astro Box

Burggasse 8

1070 Wien

Om Sweet Om

Auch Colourful India genannt und genauso bunt und vielfältig ist das Angebot. Von außen wirkt es garnicht so imposant, aber das Innere entpuppt als weitläufig und beherbergt so gut wie alles, was sich ein esoterisches Herz wünscht. Statuen, Räucherware samt Gefäße, Schalen, Amulette und vieles mehr. Wer ohnehin schon in Harmonie lebt und ohne Hilfsmittel auskommt, bekommt bei Om Sweet Om auch alltäglichere Artikel wie Teekannen, Schmuck, Bekleidung und bunte Ladengriffe. Vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall!

Om Sweet Om

Neubaugasse 41

1070 Wien

Energy Island

Ganz dem Wohlfühlen und der positiven Energie verschrieben hat man sich bei Energy Island auf der Hietzinger Hauptstraße. Schon das Geschäftsportal leuchtet dem Besucher in hellen, freundlichen Farben entgegen. Ebenso bunt ist das Angebot im Inneren: Da gibt es ätherische Öle, die für ein angenehmes Raumklima sorgen, Mineralien in allen Größen und Farben und auch Räucherwerk, um alte Energie loszuwerden.

Energy Island

Hietzinger Hauptstrasse 67

1130 Wien

Lichtblick Esoterik

Der familiär betriebene Esoterik- und Buchladen auf der Hernalser Hauptstraße ist ganz in warmen Farben gehalten und sogar mit bequemer Leseecke und Teetischchen versehen. Stress ist hier ein Fremdwort – ganz entspannt kann der Besucher hier das Angebot aus Büchern, Deko-Figuren, Tees und Steinen durchstöbern. Im Gegensatz zu vielen anderen Geschäften dieser Art ist hier auch für weniger spirituell Interessierte gut gesorgt: Bei all dem Schmuck, Zierspiegeln, Geschirr, feuchtigkeitsspendenden Erdäpfelcremes und freundlich klimpernden Windspielen ist gewiss etwas dabei, das man brauchen oder verschenken kann.

Übrigens, wer sich mit einem Engelmedium treffen oder seine Aura fotografieren lassen möchte – die Eigentümerin unterhält Kontakte zu mehreren Energetikern und vermittelt gerne weiter.

Lichtblick Esoterik

Hernalser Hauptstraße 167

1170 Wien

STADTBEKANNT meint

Ob man nun wirklich spirituell veranlagt ist oder bloß auf der Suche nach besonders guten Wellness- und Entspannungsmethoden – die Wiener Esoterik-Shops haben für jeden etwas zu bieten. Viele Shops haben sich zudem auf gewisse esoterische Bereiche spezialisiert und verkaufen neben den allgegenwärtigen Räucherstäbchen und Entspannungstees auch Hexen-Zubehör, Anleitungen zur Engel-Kontaktaufnahme oder Einhorn-Fanartikel.

Nach all der Beschäftigung mit Esoterik sind wir von STADTBEKANNT zwar schon kurz davor, hinter jedem Hydranten magische Feenwesen zu erkennen und den bösen Blicke des Kaffeehauskellners mit Hexenritualen abwehren zu wollen – ausgezahlt hat es sich aber dennoch. Möget ihr alle das innere Licht finden!

