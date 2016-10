smart BRABUS (c) smart

smart BRABUS Live Escape Game

15 Minuten, knifflige Aufgaben und ein geschlossener Raum. Von 14. – 16. Oktober kommt smart gemeinsam mit dem brandneuen smart BRABUS Xclusive nach Wien und ihr habt die Möglichkeit bei dem Escape Game im MuseumsQuartier das Auto besser kennenzulernen als jeder andere. (Und ein Wochenende damit zu gewinnen!)

Durch Logik in die Freiheit

Wie funktioniert’s? Ein Raum, 2-4 Personen und nur 15 Minuten Zeit, um durch das Lösen von kniffligen Aufgaben das Garagentor zu öffnen und mit dem smart BRABUS Xclusive in die Freiheit zu fahren. Klingt vorerst einfach und überschaubar, ist es aber ganz und gar nicht. Gemeinsam mit dem BRABUS, befinden sich auch diverse Gegenstände in der kleinen, konstruierten Garage: Handwerksutensilien, Schubladen, gefüllt mit Kleinigkeiten, sogar ein Surfbrett. Was, von all diesen Dingen kann die Spieler aus der Garage befreien?

Ein Wochenende mit dem smart BRABUS

Verraten wird natürlich nichts – das Spiel lebt von der Spannung des Geheimnisses. Im Hinterkopf immer das Ticken der Uhr, der Druck der Teammitglieder (und auch der Zuschauer von Außen) und der Wille, mit dem Auto aus der Garage zu fahren. Außerdem hat das Ganze ja auch Wettbewerb-Charakter. Die Gewinner (also diejenigen, die es am schnellsten aus dem Raum schaffen) gewinnen ein Wochenende mit dem smart BRABUS! Deswegen: auf ins MuseumsQuartier – dort erwartet euch die Escape Challenge, für die ihr euch direkt vor Ort anmelden könnt. Von Freitag, 14. Oktober bis Sonntag, 16. Oktober immer zwischen 11:00 und 20:00 Uhr habt ihr die Chance euch aus dem Alltäglichen zu befreien!

Alles auf einen Blick

Facebook Event Link Escape the Ordinary

Wann 14. – 16. Oktober 2016

Wo MuseumsQuartier, 1070 Wien

Wann genau Fr: 13:00 – 21:00 Uhr, Sa: 11:00 – 21:00 Uhr, So: 11:00 – 19:00 Uhr

Wer 2-4 Personen pro Spiel

Wie Ihr könnt euch vor Ort anmelden und mitmachen!

MQ – MuseumsQuartier Wien Museumplatz 1

