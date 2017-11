Eislaufen in Wien

Rathausplatz Eislaufen (c) STADTBEKANNT

Wiener Eislaufplätze

Zu Beginn der Eislaufsaison verrät euch STADTBEKANNT wo man in Wien am besten Eislaufen kann. Wir haben uns für auch auf’s glatte Eis begeben und hier eine Liste unserer Lieblings-Eislaufplätze in Wien!

Wiener Eistraum

Alle Jahre wieder verwandelt sich der Wiener Rathausplatz für gut zwei Monate lang in einen der schönsten Eislaufplätze Wiens und bietet 7000 Quadratmeter märchenhafte Eislandschaft vor dem Wiener Rathaus. Dieses Jahr eröffnet er sogar schon gleichzeitig mit dem Christkindlmarkt seine Pforten – also nichts wie hin!

Wiener Eistraum

Rathausplatz

1010 Wien

Öffnungszeiten

Mo – So 10:00 – 22:00 Uhr

Wiener Eislaufverein

Der Klassiker unter den Eislaufplätzen – mit 6.000 Quadratmetern durchaus stattlich, gut erreichbar und im Freien, daher ist der Eislaufverein auch immer gut besucht. Neben Eislaufen kann man hier auch Eishockey spielen oder Eisstockschießen.

Der Wiener Eislaufverein

Lothringerstraße 22

1030 Wien

Öffnungszeiten

Di – Fr 9:00 – 21:00 Uhr

Sa – Mo & Feiertag 9:00-20:00 Uhr

Eisring Süd

Einst Aushängeschild von Favoriten, heute nur noch ein Abklatsch seiner einstigen Größe: nur eine kleinere Freifläche ist täglich – jedoch abhängig vom Wetter – geöffnet. Der Rest findet Freitag, Samstag und Sonntag in der Halle statt. Dafür gibt es jeden Sonntag ab 15:30 Uhr eine Eisdisco mit Musik für die ganze Familie!

Eisring Süd

Windtenstraße 2

1100 Wien

Öffnungzeiten

Mo – Do 8:00 – 18:00 Uhr

Fr 8:00 – 20:00 Uhr

Sa – So & Feiertag 10:00 – 20:00 Uhr

EisStadthalle

Leider nicht unter freiem Himmel, allerdings immerhin 1600 Quadratmeter Eisfläche! Auch hier findet jeden Samstag um 16:00 Uhr eine Eisdisco statt. Weitere Möglichkeiten zur sportlichen Betätigung: Eistanzen, Eiskunstlauf, Eishockey und Sledge-Hockey.

Die EisStadthalle

Vogelweidplatz 14

1150 Wien

Öffnungszeiten

Mo, Mi, Do 10:00 – 16:45 Uhr

Di, Fr 12:00 – 16:45 Uhr

Sa 10:00 – 19:00 Uhr

So & Feiertag 10:00 – 16:45 Uhr

Kunsteisbahn Engelmann

Klassiker und Geheimtipp zugleich: über den Dächern von Wien – nämlich auf dem Flachdach eines Gebäudes – liegt die erste Kunsteisbahn der Welt, die Kunsteisbahn Engelmann. Viel Platz und nette Aussicht, was will man mehr?

Die Kunsteisbahn Engelmann

Syringgasse 6-8

1170 Wien

Öffnungszeiten

Mo 9:00 – 18:00 Uhr

Di, Do, Fr 9:00 – 21:30 Uhr

Mi, Sa, So & Feiertag: 9:00 – 19:00 Uhr

Natureislaufplatz Alte Donau

Kein offizieller Eislaufplatz – allerdings bei frostigen Temperaturen dennoch beliebtes Ausflugsziel – ist die Natureisfläche Alte Donau, die bei Frost regelmäßig zufriert. Aber unbedingt gut aufpassen – die Eisdecke sollte gut gefroren sein, damit es nicht gefährlich wird. Einstiegsstellen sind beim Eingang Angelibad oder beim Kaiserwasser zu finden.

Angelibad

An der Oberen Alten Donau

1210 Wien

Kaiserwasser

1220 Wien

Eissportzentrum Kagran

Das größte Eissportzentrum Österreichs und gleichzeitig die Heimstätte der Vienna Capitals, lädt mit einem Fassungsvermögen von 7.000 Besuchern zum entspannten Eislaufen mit Familie oder Freunden ein. Jeden Samstag von 16:00 -17:30 Uhr findet eine Kinder-Eisdisco und von 18:00 bis 21:00 das Äquvivalent für die Erwachsenen (3,- Euro Aufpreis) statt.

Eissportzentrum Kagran

Attemsgasse 1

1220 Wien

Öffnungszeiten

Mi 13:00 – 17:00 Uhr

Sa 13:00 – 20:00 Uhr

So & Feiertag 9:00 – 17:00 Uhr

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« The Birdyard – Eatery and Bar Heute in Wien: 18.11.17 »