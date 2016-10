Eischers Kronenstüberl – Ganslessen

Heuriger Eischers Kronenstüberl Gansl (c) Eischers Kronenstüberl

Heurigenflair und Ganslsaison

Ein Heuriger, der nicht nur auf eine lange Tradition zurückblickt, sondern es auch versteht in jeder Saison das Beste anzubieten! Im Herbst ist das natürlich das Martinigansl.

Neustift im Original

Eischers Kronenstüberl reiht sich in die Fülle an Heurigen in Neustift am Walde ein. Bei unserer Tour durch dieses Gebiet haben wir bereits gelernt, dass es sich bei diesem Winzer um einen ganz Besonderen handelt. Hier lagert nämlich die original Neustifter Hauerkrone, die Kaiserin Maria Theresia vorgezeigt wurde um einen Steuererlass zu bekommen. Neben der historischen Krone, können die Gäste aber auch in den Weinkeller hinabsteigen und sich dort einer ziemlich großen Auswahl an edlen Tropfen erfreuen. Die traditionsreiche Geschichte (übrigens gibt es den Familienbetrieb schon seit der Türkenbelagerung 1683) von Eischers Kronenstüberl ist aber noch lange nicht vorbei: Heute sind Michael und Elisabeth Eischer die Leiter des Heurigen und die Ideen sprudeln genau wie der Wein dort!

Ganslessen in Eischers Kronenstüberl

Frau Eischer persönlich ist es auch, die in der herbstlichen Zeit auch das Martinigansl zubereitet. Ein Highlight, das man nicht verpassen sollte. Zum Gansl werden zusätzlich hausgemachte Erdäpfelknödel, saftiges Rotkraut, Preiselbeeren und ein Bratapfel serviert. Dazu ein Gläschen Wein und danach ein Stamperl Schnaps – im Heurigen muss man das Angebot schließlich ausnutzen!

Wer das Gansl in Eischers Kronenstüberl genießen möchte, sollte sich dieses jedoch vorreservieren unter: reservierung@eischer.at oder +43 (1) 440 293 893. Wenn ihr gleich eine große Gruppe mitnehmt, werdet ihr dem Hausmotto umso mehr gerecht: „Ruck ma z’samm!“ Mahlzeit!

Neustift am Walde 871190 Wien+43 (0) 1 / 44 02 938 www.eischer.at

