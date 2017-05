Eis-Schlecken heute

Schelato Eissalon (c) STADTBEKANNT Nohl

New Generation Eissalons

Das Eis-Business in Wien befindet sich gerade im Umbruch.

Auf der einen Seite geht es weg von überzuckerten Eis-Sorten, bei denen die kreativste Sorte das Schlumpfi-Eis ist, hin zu ausgefallenen und gesünderen Eis-Erlebnissen, von Ziegenkäse über veganes Speiseeis. Anderesseits setzt man auf die Wiederbelebung alter Rezepte.

Heiling

Zur Eis-Herstellung werden Produkte aus dem Burgenland verwendet und dazu schmücken sich die Zutaten natürlich (sic!) mit der Vorsilbe Bio. Dem aktuellen Trend folgend gibt es auch veganes Eis, das sich nicht nur auf Fruchtsorten beschränkt, sondern zum Beispiel auch Schokolade oder Haselnuss umfasst. Unter der Sortenpalette befindet sich außerdem auch Landbezogenes, wie Salzburger Nockerln, Mozart oder Apfelstrudel, sowie Außergewöhnlicheres (Griechisches Jogurt, Bounty) aber auch Klassisches (Banane, Schokolade, Erdbeere).

Heiling

Rabensteig 8

1010 Wien

Meidlinger Hauptstraße 72

1120 Wien

Eis-Greißler

In unmittelbarer Nähe zu Zanoni&Zanoni und dem Eis am Schwedenplatz haben die Bio-Bauern Andrea und Georg Blochberger ihre kleine, aber feine Eisdiele eröffnet. Ausgefallene Sorten wie Alpenkaramell, Butterkeks, Joghurt-Kirsche und das fantastische Mandel-Eis stehen neben den Klassikern Schokolade, Mohn und Heidelbeere; ein Highlight sind aber vor allem die veganen Sorten, die heutzutage ja eigentlich zum guten Ton gehören: Einige Sorten werden auch ohne Milch angeboten – und stehen den „normalen“ um nichts nach. Dass hier nicht mit Farbstoffen, Geschmacksverstärkern und künstlichen Aromen hantiert wird, versteht sich ebenfalls von selbst.

Eis-Greißler

Rotenturmstraße 14

1010 Wien

Mariahilfer Straße 33

1060 Wien

Veganista

In der Neustiftgasse hat sich der erste komplett vegane Eissalon niedergelassen. Mit knapp einem Dutzend leckeren Sorten wird er jetzt schon als der beste Eissalon gehuldigt und von Eis-Schleckern aus der ganzen Stadt bepilgert. Altbekannte Eissorten wie Erdbeere und Melone werden mit über fünfzig Prozent Fruchtanteil und mit Soja-, Reis- oder Kokosmilch erzeugt, aber auch neue Kreationen wie Ahornsirup- und Basilikum-Eis werden angeboten und stehen den Old-Style-Varianten in nichts nach, vor allem nicht in Sachen Cremigkeit.

Veganista

Taborstraße 15

1020 Wien

Margaretenstrasse 51

1050 Wien

Neustiftgasse 23

1070 Wien

Alserbachstraße 5

1090 Wien

Gelateria Romana

Gelato wie im Italien-Urlaub. Im Jahre 1947 in Italien gegründet und seit 2015 im Wiener 7. Bezirk: Das täglich frisch und handwerklich zubereitete Eis weckt mit seinem „Geschmack von Damals“ nicht nur nostalgische Erinnerungen an längst vergangene Sommer, sondern versüßt auch den Moment. Italienisches Flair, klassische sowie außergergewöhnliche Sorten und ein angenehmes Ambiete: Ein Besuch in der Gelateria Romana lohnt sich!

Gelateria Romana

Stiftgasse 15-17

1070 Wien

Schoko Company feat. Eis-Oase und Zotter

Die viel gerühmte Eis-Oase ist ein relativ traditioneller Eis-Hersteller, aber vierfacher Titelverteidiger im Kampf um das beste Eis Österreichs. Bei dieser internationalen Eisverkostung „Coppa d’Oro“ kürt eine italienische Jury, bei einer Blindverkostung, jedes Jahr das beste Eis und entschied sich für die Sorten „Maroni“, „Haselnuss“, „Mokka“ und „Walnuss“ des steirischen Eis-Herstellers Eis-Oase. In Wien gibt es das gekürte Eis nur bei der Schoko Company am Naschmarkt. Außerdem findet man dort auch folgende vier Sorten aus der Zotter Schokoladenlinie: Nobelbitter (70 % Kakaoanteil), Milchschokolade (50 % Kakaoanteil), gelbe Schokolade und die Kombination gelbe Schokolade mit Kürbiskernnougat.

Schoko Company

Wiener Naschmarkt

Stand 326 – 331

1060 Wien

Schelato

Schleckmäuler aufgepasst: in der Lerchenfelder Straße werden Kindheitserinnerungen geweckt. Und das beginnt bereits beim Namen Schelato (Schelato, Schelato!, Sie wissen schon, der letzte Sommer in Bibione…). Im Mittelpunkt steht eben dieses „gelato“ in klassisch von Vanille bis Schokolade, in außergewöhnlich wie schwarzer Sesam oder in vegan wie Orange Kumquat. Ob Sit Down oder Take Away, das Eis schmeckt sowohl im freundlichen Geschäftslokal als auch in der netten Umgebung der Lerchenfelder Straße. Und wem das noch nicht Kindheit genug ist, der darf bestimmt auch als Erwachsener auf einen der Tritthocker steigen, um seine Tüte zu bestellen!

Schelato

Lerchenfelder Straße 34

1080 Wien

Vidoni

Abwechslungsreiche Sorten, Bewusstsein für Bio-Qualität und sogar eigens angebaute Früchte und Kräuter: das alles erwartet einen bei Vidoni. Wer es nicht schafft, selber vorbeizuschauen, kann sogar den Luxus genießen und sich das Eis in den 1. und den 3. Bezirk liefern lassen. Das nennen wir Service!

Vidoni

Landstraßer Hauptstraße 2c

1030 Wien

Leones Gelato

Unter dem Wappen zweier Löwen wird in Campus-Nähe feinstes italienisches Eis verkauft mit frischen und natürlichen Zutaten und ohne Konservierungsstoffe. Das Leones Gelato in der Lange Gasse verteidigt dabei die klassischen Milchsorten, hält aber auch veganes Eis bereit. Dazu gibt es italienischen Espresso und Limonaden. Das Geschäftslokal ist klein und süß, einfach und stimmig durch ein durchdachtes Konzept sowohl in der Corporate Identity als auch durch die innenarchitektonische Umsetzung. Highlight sind wohl aber die stylishen Metallbehälter, welche die Qualität vom Eis sichern sollen und nebenbei auch ziemlich gut aussehen. Na? Gibt es noch irgendwen, den man tatsächlich noch zum Probeschlecken überzeugen muss?

Leones Gelato

Lange Gasse 78

1080 Wien

Gefrorenes

Das Eis ist geschmacklich so intensiv, vollmundig und natürlich, dass man schon fast gar nicht dazu sagen braucht, dass es ganz ohne künstliche Aromen oder Konservierungsmittel auskommt. Die beiden Geschäfte in der Währinger Straße (Aumannplatz und Schottentornähe) sind hell und freundlich und laden trotz Stanitzel in der Hand zum sitzen ein.

Gefrorenes

Währinger Straße 152

1180 Wien

Summer Samba

Das Original aus Brasilien verkauft am Yppenplatz in Wien Eiscreme aus einer Vielzahl an exotischen Früchten. Von Acerola bis Tapereba und Umbu-Eis ist hier alles gegeben, das in Brasilien und dem Amazonas wächst. Ein intensiver, früchtiger Duft und knallige Farben begrüßen einen, wenn man im Summer Samba ankommt und auch hier ist der Großteil der Eissorten lactosefrei, glutenfrei und vegan. Dank des hohen Fruchtanteils im Eis sind darin noch viele Vitamine enthalten. Es ist also das richtige Eisgeschäft für alle gesundheitsbewussten Wiener.

Summer Samba

Yppengasse 1

am Yppenplatz

1160 Wien

Viele dieser Eis-Geschäfte haben mit der alten Generation nur mehr die kühle Cremigkeit gemein, was drin ist und wie es schmeckt variiert aber von Eissalon zu New Generation Eissalon gewaltig. Wir wünschen euch viel Spaß beim Erkunden der neuen Eis-Landschaft.

