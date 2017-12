Einkaufen in Wien: Innere Stadt

Innere Stadt goldenes Quartier (c) STADTBEKANNT

Shoppen rund um die Kärntner Straße

Abseits von großen Modeketten und Shopping-Palästen im ersten Bezirk verstecken sich auch kleine Boutiquen und Shops, die mit Individualität aufwarten können.

Viele dieser liebenswerten Geschäfte sind sogar noch familiengeführt – und so gut wie immer werden sie mit Leidenschaft betrieben. In einem Grätzl, das normalerweise den großen Ketten und den Touristen gehört, sind sie es, die für den nachbarschaftlichen Charakter sorgen. Wir zeigen euch unsere Lieblingsshops rund um die Kärntner Straße!

Die Kärntner Straße

Eine moderne Shoppingmeile mit Tradition und einzigartigem Flair – das ist die Kärntner Straße. Die heute wohl bekannteste Fußgängerzone Wiens war einst eine stark befahrene Verbindungsstraße. Kaum zu glauben, wenn man sich heute die dort bummelnden Menschenmassen ansieht! Alte, typisch wienerische Häuser und moderne Gebäude fügen sich perfekt aneinander. Von der Oper bis zum Stephansplatz herrscht eine quirlige Lebendigkeit, die zum Flanieren und Shoppen einlädt.

Mode

Anziehendes für Groß und Klein bekommt man rund um die Kärntner Straße in allen Formen, Farben, Größen und Materialien – um die echten Kleinodien zu entdecken, muss man allerdings etwas genauer hinsehen. Immerhin ist Masse beim Kleiderkauf ja nicht dasselbe wie Klasse! In diesen Shops sind Qualität und Stil definitiv zu Hause:

Boutique Weiss – Landskrongasse 8

MAX WELL – Wollzeile 32

GUYS+DOLLS – Schultergasse 2

Carrousel Kids Boutique – Spiegelgasse 15

Taschen

Frau braucht sie, schätzt sie, liebt sie, will sie immer wieder neu. Wovon die Rede ist? Handtaschen natürlich. Kaum ein modisches Accessoire kann mit seiner Gestaltung so viel ausdrücken, kaum ein Gebrauchsgegenstand ist mit derart vielen begehrlichen Gedanken verknüpft wie dieses beste Stück der Dame. Auch für den Herren von Welt loht es sich übrigens, eine schicke Tasche zu besitzen. Innerstädtisch aktive Shopper wissen: An originellen, funktionalen, bunten, eleganten, schlichten und ausgefallenen Taschen gibt es hier keinen Mangel …

R.Horn’s WIEN – Bräunerstraße 7, Stephansplatz 3, Mahlerstrasse 5

EVA BLUT – Kühfußgasse 2

Wohnen

Das eigene Zuhause zu einem lebenswerteren und schöneren Ort zu machen, ist immer eine lohnenswerte Aufgabe. Dekorwütige, Gestaltungsfreudige und Hobby-Wohndesigner können sich rund um die Kärntner Straße auf einige tolle Geschäfte und ganz viel Inspiration einstellen.

Happy Living – Singerstrasse 26a

INDIA– Strobelgasse 2

KOKON – Renngasse 4

Schmuck

Er ist die Krönung eines perfekten Outfits: der richtige Schmuck. Wer auf der Suche nach einem neuen persönlichen Lieblingsstück ist oder dem/der Liebsten ein ganz besonderes Geschenk machen möchte, sucht im Ersten jedenfalls im richtigen Bezirk. Egal ob filigran-dezente Armreifen, herzige Anhänger oder einfallsreiche zeitgenössische Ringe und Halsketten – wer stöbert, wird finden.

AHA Schmuck & Accessoires – Seilergasse 7

moha – Galerie für Schmuck und Contemporary Jewelry – Köllnerhofgasse 3

Wellness & Gesundheit

Hin und wieder macht es wohl jedem Spaß, sich selbst nach Strich und Faden zu verwöhnen. Zum Beispiel mit einem duftenden Schaumbad, einem neuen betörenden Duft oder einer wohltuenden, die Haut schmeichelnden Creme. Wie bei allem ist auch bei Kosmetika die Qualität entscheidend. Hochwertige Produkte zum sich-selbst-belohnen oder Verschenken gibt es rund um die Kärntner Straße zur Genüge!

Parfumerie Antos – Rotenturmstraße 16-18

Nägele & Strubell – Graben 27

Kussmund Wien – Habsburgergasse 14

Papier

Für viele mag Schreiben nur eine lästige Notwendigkeit sein, für andere ist es eine Kunst, die gepflegt werden will. Anhänger zweiterer Philosophie tendieren meist dazu, ihre Ideen und Gedanken stilvoll zu Papier zu bringen – und fühlen sich naturgemäß wohl in Fachgeschäften für hübsche Papier- und Schreibartikel.

Huber & Lerner – Weihburggasse 4

Herzilein Papeterie – Wollzeile 18

Weiterkaufen in Wien

Natürlich gibt es in Wien noch viele weitere Straßen und Plätze, wo sich kleine Boutiquen und nette Geschäfte tummeln. Man übersieht sie nur allzu leicht! Deswegen gibt es von uns jetzt auch Guides für die Lerchenfelder Straße, die Josefstädter Straße oder das Siebensternviertel!

