Einkaufen in der Josefstädter Straße

Quer durch den Achten

Diese Einkaufsmeile ist vieles zugleich: Edel, bunt, öko, schick, speziell – und vor allem sehr, sehr abwechslungsreich! STADTBEKANNT hat sich umgeschaut…

Wie eine Lebensader durchzieht die Josefstädter Straße den achten Wiener Gemeindebezirk und führt den Einkaufsbummler vorbei an verführerischen Feinkostläden, stylishen Galerien, eleganten Boutiquen und Fachgeschäften aller Art. Die Auslagen sind gepflegt wie kaum sonst wo und die ganze Straße macht den Eindruck, als würde sie einen guten Eindruck machen wollen. Exklusives mit dem Potential zur Geldbörsel-Vernichtung findet sich hier Seite an Seite mit Öko-Mode, Bier, Kinderkram und Wohnzimmer-Kitsch. Aber seht selbst…

Mode

Es ist nicht sonderlich schwierig, auf der Josefstädter Straße Anziehendes zu entdecken – und zwar sowohl für die Kleinen als auch für die Großen! Herzige und quietschbunte Baby- und Kindermode gibt es hier zuhauf, was vor allem junge Familien freuen dürfte. Aber auch die Mamas kommen nicht zu kurz: Mehrere Boutiquen locken mit einer wohlsortierten Auswahl und bieten Nachhaltiges, Schnittiges und Elegantes für alle Geschmäcker und Größen.

Muso Koroni – Josefstädter Straße 33

Celestine – Josefstädter Straße 46

Boutique Magic Exclusive – Josefstädter Straße 57

Alegria Damenmode Wien – Josefstädter Straße 52

Boutique X-Ray – Josefstädter Straße 70

Stor – Strozzigasse 38

Kindermode Stern – Josefstädter Straße 58

Herzilein-Wien Kindermode – Josefstädter Straße 29

pagabei Bio-Kindermode – Josefstädter Straße 20

Feinkost und Lebensmittel

In punkto feine Lebensart und Kulinarik kann sich das restliche Wien durchaus eine Scheibe von der Josefstadt abschneiden: Ob Käse aus dem Bergstollen, original Schweizer Käse, Kaffeebohnen in allen erdenklichen Varianten, Öko-Nahrungsmittel oder Schokopralinen – in diesem Grätzl ist der Genussspecht immer richtig. Kein Wunder, dass die anfolgende Liste alles andere als komplett ist …

Almenland Genussladen – Josefstädter Straße 60

BioMarkt – samstags, Lange Gasse zwischen Josefstädter Straße und Josefsgasse

Steiner’s Öko-Fragnerei – Josefstädter Straße 72

Malaev – Josefstädter Straße 58

Wiener Rösthaus – Tigergasse 33

Xocolat – Josefstädter Straße 16

Jumi Käse – Lange Gasse 28

Alkoholisches

Die Cocktails auf dem Bild sehen einladend aus und ihr habt Lust aufs Mixen bekommen? Kein Problem! Allerdings braucht ihr dazu auch die richtigen hochprozentigen Rohstoffe. Feinsten Gin von erlesenen Marken, rauchig-aromatischen Whiskey und allerlei Schaumwein gibt es beispielsweise im Laden des Lokals Torberg. Wer lieber ein Achterl samtigen Merlot oder erfrischenden Veltliner zwitschert, hat zwei Vinotheken zur Auswahl. Biertrinker können sich bei dem Craft-Beer-Angebot einer ganz besonderen Greißlerei austoben. Prost!

Vinoe – Piaristengasse 35

Weinraum – Piaristengasse 41

Biergreißler – Lederergasse 4

Das Torberg der Laden – Strozzigasse 47

Einrichtung & Wohndesign

Wohnst du noch, oder lebst du schon? Diese Frage stellt nicht nur die Ikea-Werbung, diese Frage sollte man sich selbst immer wieder stellen. Immerhin sind es die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen! Schüsserln, Töpfe, Pölster, Sesseln, Kerzen und nette Accessiores zu finden, ist in der Josefstadt glücklicherweise keine schwere Aufgabe. Wer schöner wohnen möchte, dem seien die folgenden Adressen ans Herz gelegt:

Sorgsam Street Shop – Skodagasse 10

Carmen & Antonia – Hamerlingplatz 2

Wome – Kupkagasse 2

Geschenk & Wohnen – Josefstädter Straße 61

Uliss – Hamerlingplatz 8

Hannibal – Josefstädter Straße 15

Anasa Interior – Piaristengasse 56-58

Sonstiges

Mehr noch als andere Grätzln Wiens kann die Josefstadt mit allerlei Fachgeschäften aufwarten. So gibt es hier etwa eine exzellente Buchhandlung, ein Musikgeschäft, einen Uhrmacher, einen Juwelier und einen Spielzeugladen, an dessen Auslagen immer wieder einmal Kinder picken bleiben. Natürlich gilt auch hier: Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!

Musikhaus Berg – Josefstädter Straße 51

Uhrmachermeister Patrick Wimmer – Josefstädter Straße 71

Spielwaren Heinz – Josefstädter Straße 54

Werner Berthold Juwelier – Josefstädter Straße 23

Eckart Buchhandlung – Josefstädter Straße 34

