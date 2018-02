Edelschimmel Portrait (c) STADTBEKANNT Wetter-Nohl

Käsebar und Greißlerei im 9. Bezirk

Die Servitengasse wird immer mehr zur Frischluft-Feinkostmeile! Neuerdings zählt auch eine feine Käsebar dazu, mit Schimmel von weiß bis blau.

Drei-Käse-Hoch im Servitenviertel

Schimmel ist nur gut, wenn dem Wort ein Edel vorangesetzt wird. Bekanntester Vertreter von Edelschimmel ist der Käse: und um den geht’s in der Käsebar & Greißlerei in der Servitengasse. Claudia und Wolfgang Zankl-Sertl, die bereits erfolgreich das Pramerl & the Wolf ein paar Häuser weiter betreiben, haben sich für ihr neues Projekt mit Käseconnaisseur Klaus Gassner (vorher bei Lingenhel) zusammengetan, um Käse, Brot und Wein an die Leute zu bringen.

Blau, Rot, Weiß & Co.

Ob blau, rot oder weiß, die erste Vitrine ist prall gefüllt mit vor sich weiterreifenden Camemberts oder rotschmierigem Ziegenkäse. In der zweiten kleineren Vitrine darf es dann auch ein Hartkäse sein. Insgesamt 80 verschiedene Sorten, davon die Hälfte aus Österreich, stehen bei Edelschimmel zur Auswahl. Der Fokus liegt auf Kleinstproduzenten, gerne wird auch mit jungen Unternehmen zusammengearbeitet. Da gäbe es etwa den Hof Eigelsberg mit 70 Ziegen und einer entsprechend kleinen aber besonders feinen Ziegenkäse-Ausbeute; die Milchbuben, die in Tirol Kuhcamenberts herstellen und das mit den Buben nicht verwandte Milchmäderl in Niederösterreich, das Frischkäse vom Schaf liefert.

Brot und Wein dazu

Und was wäre ein Käse ohne Brot und Wein? Eben! 50 verschiedene Tropfen, davon stets 10 glasweise, werden hier genauso zusätzlich angeboten wie Öfferl Bio-Brot sowie Rohmilchbutter, Chutneys und Eingelegtes. Wer gleich vor Ort ein bisschen naschen möchte, darf auch Platz nehmen und eine der Käseplatten bestellen – von Kuh bis Ziege, von mild bis intensiv, von weich bis hart oder auch à la carte.

STADTBEKANNT meint

Die Genussmeile im Servitenviertel wurde von den Besitzern des Pramerl & the Wolf um einen Feinkostladen rund um den Edelschimmelkäse erweitert. 80 verschiedene Käse stehen zur Auswahl, professionelle Beratung von Klaus Gassner (ehemals Lingenhel) natürlich inklusive. Dazu gibt’s Öfferl Brot und Wein und für den, der will auch einen Platz an einem der hohen Marmortische.

STADTBEKANNT Christina Wetter-Nohl

Edelschimmel Servitengasse 5/7

1090 Wien

Servitengasse 5/71090 Wien Mi 12:00 – 22:00 Uhr

Do – Sa 10:00 – 22:00 Uhr

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 27.2.2018 Unnützes WienWissen – Gewinnspiel »