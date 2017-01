Dorner Ball Flanierkarten

Dorner Ball 2017

Tanzabend im Palais Ferstel

STADTBEKANNT verlost 5×2 Flanierkarten für den Dorner Ball am 25. März 2017.

Höhepunkt der Ballsaison

Auch heuer wieder lädt die Tanzschule Dorner zu ihrem beliebten Ball im Palais Ferstel in der Strauchgasse 4 in 1010 Wien. Der 25. März ist eine der letzten Gelegenheiten in dieser Ballsaison, im prunkvollen Palais Ferstel mit dem direkt angeschlossenen Cafe Central in der Herrengasse, die Schüler der Tanzschule Dorner bei der Eröffnung zu erleben und danach selbst das Tanzbein zu schwingen.

Tanzschule Dorner

Wer seine Tanzkenntnisse noch ein wenig auffrischen will, der ist bei der Tanzschule Dorner im 4. Bezirk genau auf dem richtigen Parkett. Anfänger und natürlich auch Fortgeschrittene können in der Favoritenstraße 20 alte Kenntnisse auffrischen und Neues lernen und sich so gebührend auf den jährlichen Dorner Ball einstimmen. Anders als bei anderen Bällen legt man hier besonderen Wert auf einen guten Mix zwischen traditionellen Walzerklängen und beschwingten Rhythmen. Für eine beschwingte Stimmung sorgen dieses Jahr „pt art combo“ im großen Festsaal und im Arkadenhof DJ Stari.

Dorner Ball 2017

25. März 2017

Palais Ferstel

Strauchgasse 4

1010 Wien

Einlass: 20:00 Uhr

Eröffnung: 21:00 Uhr

Ende: 03:00 Uhr

Teilnahmeschluss ist der 20. Februar 2017!

