Dorner Ball 2018

Tanzabend im Palais Ferstel

Am 10. März 2018 findet zum 42. Mal der traditionelle Dorner Ball statt. Es erwartet euch ein feierlicher Abend mit viel Musik und Tanz im prunkvollen Ambiente des Palais Ferstel.

Seit Jahrzehnten ist die Tanzschule Dorner als Familienbetrieb ein Fixpunkt des Wiener Kulturlebens. Mehreren Generationen wurden hier schon ihre zwei linken Füße abtrainiert und beigebracht, wie man ganz galant das Tanzbein schwingt. Bereits seit 42 Jahren ist der jährliche Dorner Ball aus dem Wiener Ballkalender im März nicht wegzudenken.

Tanzschule in der Favoritenstraße

Begonnen hat alles 1946 in der Gußhausstraße 15. Nach einigen Umbauten wurde 2013 schließlich die neue Location in der Favoritenstraße 20 bezogen, wo die traditionsreiche Tanzschule Dorner seither residiert. Gleich gegenüber der U1 Taubstummengasse, im vierten Wiener Gemeindebezirk, können sich Anfänger und Fortgeschrittene auf den jährlichen Dorner Ball einstimmen. Die Kurse reichen von Jugend und Studenten bis hin zu Seniorenkursen und natürlich ist sowohl für Singles, als auch für Paare etwas dabei. Außerdem gibt es Specials, wie etwa Kurse zur Fledermaus Quadrille, American Line Dance und vieles mehr. Wer noch auf der Suche nach einem Tanzpartner ist, für den gibt es sogar eine Tanzpartnerbörse.

Vom klassischen Paartanz bis zur Partystimmung

Wie so oft im Leben gilt auch beim Tanzen: Die Mischung macht’s! Anders als bei anderen Bällen legt das Team der Tanzschule Dorner deshalb besonderen Wert darauf, den tanzfreudigen Ballgästen einen guten Mix aus traditionellen Klängen und modernen Rhythmen zu bieten. Für eine beschwingte Stimmung und die besondere Atmosphäre eines Wiener Traditionsballs sorgt dieses Jahr im großen Festsaal das „pt art orchester“ unter der Leitung von Norbert Hebertinger. Den Arkadenhof verwandelt DJ Stari (Doc LX) mit seinen Beats zum hippen Nachtclub. Eröffnet wird der Ball auch in diesem Jahr von den Schülern der Tanzschule Dorner. Bis 3:00 Uhr in der Früh dürfen Tanzschuhe und Parkett so richtig zum Glühen gebracht werden – und wer zwischendurch eine Pause braucht, der geht nebenan ins Café Central auf ein heißes Gulasch oder löscht seinen Durst in der Cocktailbar im Foyer Herrengasse.

Alles auf einen Blick

Dorner Ball 2018

Einlass 20:00 Uhr / Eröffnung 21:00 Uhr / Ende 3:00 Uhr

Festliche Abendkleidung

Abendkleid für Damen – Dunkler Anzug, Smoking, Frack oder Uniform für Herren

Eintritt mit Sitzplatz

Großer Festsaal: 56,- Euro

Kleiner Festsaal/Portico/Foyer: 48,- Euro

Flanierkarte

Erwachsene 35,- Euro / Schüler und Studenten 25,- Euro

Kartenvorverkauf in der Tanzschule oder über den Webshop.

