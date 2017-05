Dinner & Comedy – Last Chance!

Dinner & Comedy Rathauskeller (c) Gourmet Group

Letzte Dinner & Comedy-Show vor der Sommerpause

Bei den Dinner & Comedy Shows im Wiener Rathauskeller werden regelmäßig Kabarettisten und Entertainer eingeladen, während die Gäste ein hochwertiges 3-Gang Menü verkosten können. Unterhaltung und Kulinarik in einem!

Dinner

Der Genuss-Teil der Dinner & Comedy Show besteht aus einem exklusiven 3-Gang-Menü, das den Prinzipien des Wiener Rathauskellers treu bleibt. Grundsätzlich kocht man hier gutbürgerliche Gerichte, verbunden mit zeitgenössischen Trends. Auf Regionalität wird Wert gelegt, aber auch die Exklusivität der Speisen soll garantiert werden. So stehen bei dem nächsten Dinner & Comedy Termin folgende Gerichte am Programm: Lauwarme Spargel-Piccata auf buntem Baby-Blattspinat-Salat als Vorspeise. Zart rosa gebratenesRinderfilet mit Garnele auf frischem Frühlingsgemüse als Hauptspeise und zu guter Letzt ein Schokoladen-Soufflé mit mariniertem Rhabarber-Ragout.

Comedy

Für den unterhaltsamen Teil des Abends sind am 22. Juni gleich 3 unterschiedliche Acts geplant. Umrahmt werden die Beiträge außerdem von Moderator Michael Schuller. Als Comedians auf der Bühne werden BlöZinger, Eva Maria Leeb und Thomas Franz Riegler auftreten. Es wird also ganz bestimmt abwechslungsreich! Am 22. Juni ist auch schon der letzte Termin vor der Sommerpause – danach geht es erst wieder im Oktober weiter.

Alles auf einen Blick

Dinner & Comedy Show

22. Juni 2017 – ab 18:30

BlöZinger, Eva-Maria Leeb, Thomas Franz Riegler

Moderation: Michael Schuller

79,- Euro pro Person für Show und 3-Gang-Menü

Reservierung rhk-sales@wiener-rathauskeller.at

Weitere Termine

19. Oktober 2017

23. November 2017

21. Dezember 2017

Wiener Rathauskeller Rathausplatz 1

1010 Wien

+43 50 876 1001

