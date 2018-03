Dinner + Cinema – Arcotel Kaiserwasser

Dinner Cinema (c) ARCOTEL Kaiserwasser

Filmhighlights und Kulinarik

Die neue Veranstaltungsreihe im ARCOTEL Kaiserwasser ist perfekt für Cineasten, die sich auch kulinarisch verwöhnen lassen wollen. Filmklassiker und Blockbuster werden mit den passenden Speisen serviert. Ein Geschmackserlebnis für alle Sinne!

Gaumenschmaus und Kino

Klassiker der Filmgeschichte und aktuelle Movies auf der großen Leinwand schauen und dabei thematisch passend kaiserlich speisen – das ist die neue Veranstaltungsreihe „Dinner + Cinema“ im ARCOTEL Kaiserwasser. Erstmalig am 14. April und dann monatlich wird die Hotelbar und der Eventbereich zum magischen Ort für Filmliebhaber. Küchenchef Johann Schwarz kreiert passend zu jedem Film ein unvergessliches Geschmackserlebnis in drei Gängen und bietet somit einen Kinoabend der Spitzenklasse. Es werden Klassiker, Musicals, Komödien, Dokumentarfilme und Blockbuster gezeigt.

Musical Movie im April

Eine griechische Insel ist der Schauplatz, hier lebt Donna mit ihrer 20-jährigen Tochter Sophie und betreibt eine Taverne. Sophie möchte ihre große Liebe heiraten und von ihrem Vater zum Traualter geführt werden. Drei potenzielle Väter kommen in Frage, alle drei lädt sie zur Hochzeit ein. Auch Donnas beste Freundinnen aus alten Tagen reisen zum Fest an. Herrliche Verwicklungen entlang der größten Hits von ABBA stehen an!

Alles auf einen Blick

Dinner + Cinema

Termine

14. April 2018, 13. Mai 2018, 16. Juni 2018

Einlass 19:30 Uhr, Beginn 20:00 Uhr

Preis

38,00 Euro pro Person inkl. 3-Gang-Menü inkl. Couvert, Begrüßungsgetränk und alkoholfreie Getränke während des Films

Tickets

Reservierung

reception.kaiserwasser@arcotelhotels.com oder telefonisch unter +43 1 224 24-0.

