DIM-SUM Restaurants in Wien

DIM SUM Restaurant im Chinazentrum Spezialitäten (c) STADTBEKANNT

Kantonesische Küche in Wien

Chinesisch ist nicht gleich Chinesisch. Der eine macht die beste süß-saure Ente und der andere hat die herrlichsten Dim-Sum auf der Karte. Genau, die kleinen, befüllten Teigtaschen haben wir heute im Visier. Wo gibt’s Dim-Sum in Wien? Wir verraten’s euch!

DIM-SUM Restaurant im Chinazentrum

Hier kann sich man durch die originalgetreue chinesische Küche kosten, welche natürlich nicht als solche ausgewiesen ist. Für alle die nicht so experimentierfreudig sind, gibt es die üblichen Verdächtigen: Achtschätze, Chop Suey und Co. Was in dieser Liste aber auf keinen Fall fehlen darf: die namensgebenden Dim Sum. Vorzügliche Teigtaschen, die wir uns natürlich gleich gegönnt haben!

DIM-SUM Restaurant im Chinazentrum

Rechte Wienzeile 29

1040 Wien

Zhongxin China Restaurant

Auf der anderen Seite der Wienzeile serviert Zhongxin China Restaurant auch die kleinen Teigtaschen, die unterschiedlich gefüllt, meist gedämpft aber auch frittiert sind. Neben Dim-Sum kann auch zwischen chinesischen Klassikern wie Ente mit acht Schätzen, Sushi, Sashimi und Maki gewählt werden.

Zhongxin China Restaurant

Linke Wienzeile 42

1060 Wien

Aming Dim Sum Profi

Schon der Blick in die Speisekarte zeigt wo der Schwerpunkt liegt – nämlich auf Dim Sum. Das Angebot ist mehr als umfangreich und lässt Gutes und Abwechslungsreiches erahnen. Und die Erahnung wurde mehr als erfüllt.

Aming Dim Sum Profi

Rechte Wienzeile 47

1050 Wien

Dim-Sum Restaurant Happy Buddha

Hier wird von Reismehltaschen mit Garnelen über Garnelenrollen bis hin zu den Bak Choy-Gemüsetaschen alles serviert was Buddha happy machen würde. Die Dim-Sum Auswahl macht uns definitv glücklich und geschmeckt hat es ausserdem. Was uns weniger glücklich macht, ist leider die etwas altmodisch Einrichtung.

Dim-Sum Restaurant Happy Buddha

Mariahilfer Gürtel 9

1150 Wien

Chinakitchen no.27

Die China kitchen no. 27 an der Linken Wienzeile befand sich früher noch in der Ungargasse, passt aber viel besser hier in die Nähe des Naschmarkts. Denn Restaurants, die sich durch wahrlich authentische chinesische (oder ganz generell asiatische) Küche auszeichnen häufen sich in dieser Gegend. Auch hier werden die Dim-Sum in den klassischen Bambusbehältern serviert und schmecken sehr gut!

Chinakitchen no.27

Linke Wienzeile 20

1060 Wien

Chinarestaurant Sunny

Auf der Hütteldorferstraße, etwa Höhe Johnstraße, verbirgt sich hinter dem Namen „Sunny“ ein chinesisches Restaurant, an dem man nicht einfach so vorbeispazieren sollte …

Neben den günstigen Mittagsmenüs werden auch die kleinen, feinen Teigtaschen aus Hongkong angeboten. Für alle Fans chinesischen Essens ist das Sunny wohl noch ein Geheimtipp. Moderate Preise, entspannende Atmosphäre und der sonnige Gastgarten (im Sommer natürlich) sollten wohl Argumente genug sein, um Sunny einen Besuch abzustatten!

Chinarestaurant Sunny

Kienmayergasse 2

1140 Wien

Shanghai Tan

Die Speisekarte ist – wie im zum ShanghaiTan gehörenden benachbarten Ramien – klassisch südostasiatisch, allerdings ist hier alles eine Spur exklusiver, besonderer, kreativer; nicht nur im Ambiente, sondern auch in der Auswahl der Gerichte. Sehr viele verschiedene Dim Sum und Suppen als Vorspeisen, Nudelgerichte mit natürlich hausgemachten Saté Spießen aller Art.

Shanghai Than

Gumpendorfer Straße 9

1060

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

Thai Kitchen Ein Urgestein der Thai-Küche zwischen Wieden und Margareten.

China kitchen no. 27 Authentisch asiatisch und ganz ohne Asia Schnik-Schnak kocht man in der China kitchen no.27!

GASTHAUS SAPA Sommerrolle, Pho und Saté - der Vietnamese in der Lindengasse hat sich bereits einen Namen gemacht!

« Heute in Wien: 24.2.2017 Wohin in Wien 24.2. – 2.3.2017 »