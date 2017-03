Gefrorenes Eisstanitzel (c) STADTBEKANNT Nohl

Auf die Plätze, Kugel … los!

Zaghaft zeigen sich die ersten warmen Sonnenstrahlen und wecken gleichzeitig die Gelüste nach den kalten Leckereien. Spätestens jetzt wissen wir: die Eissaison hat in Wien wieder Einzug genommen.

Am Schwedenplatz erwachen die Eisgeschäfte aus ihrem Winterschlaf und auch in den anderen Teilen Wiens lassen die unterschiedlichsten Eissorten die Vorsätze der Fastenzeit in den Hintergrund rücken.

STADTBEKANNT hat unsere liebsten Eissalons von Wien zusammengefasst, damit die erste Kugel des Jahres definitiv kein Reinfall wird:

Eis-Greißler

Der Eis-Greißler hat Großes gewagt und gewonnen. Heute kann er sich getrost als einer der beliebtesten Wiener Eissalons bezeichnen. Zu Recht. Denn das Sortiment ist einmalig kreativ, und man schmeckt, dass hinter diesem Eis Handarbeit und Liebe steckt. Ob Graumohn, Erdbeer, Butterkeks oder Zotter Schokolade – für jeden ist hier etwas dabei. Einige Sorten sind außerdem immer vegan.

Eis-Greißler

Rotenturmstraße 14

1010 Wien

Mariahilfer Straße 33

1060 Wien

Zanoni & Zanoni

Das Zanoni zählt zu den beliebtesten Eislokalen der Stadt. Sowohl das Lokal in der Rotenturmstaße, als auch jenes am Graben sind bei Schönwetter ein Magnet für Eisliebhaber. Dass das Eis von Zanoni gut ist, ist quasi unbestritten, aber wer sich vor die Theke des Eissalons begibt, sollte entweder gute Nerven haben oder viel Zeit.

Wir bevorzugen bei Zanoni – ganz klassisch – das Schokoeis, Vanille, Maroni und Fiocco. Zanoni hat ohnehin ganzjährig, an 365 Tagen, Saison.

Zanoni & Zanoni

Lugeck 7

1010 Wien

Heiling

Das Heiling Eis ist in der Rotenturmstraße und der Meidlinger Hauptstraße erhältlich. Das momentane Must-Have Programm von vegan über bio und länderbezogen ist voll und ganz erfüllt.

Heiling

Rotenturmstraße 22/4

1010 Wien

Meidlinger Hauptstraße 72

1120 Wien

Eissalon Castelletto

Der Eissalon Castelletto hieß früher einmal Fratelli il Gelato, geblieben ist die helle, freundliche und moderne Atmosphäre.

Eissalon Castelletto

Rotenturmstraße 24

1010 Wien

Eissalon Schwedenplatz

Der Eissalon am Schwedenplatz ist sehr gemütlich eingerichtet, erst im Hochsommer wird es hier richtig hektisch. Lange mussten wir hier nicht auf unser Eis warten. Hier gibt es auch Soja und Diabetiker-Eis

Eissalon Schwedenplatz

Schwedenplatz

1010 Wien

Vidoni

Hausgemachtes Eis gibt es bei Vidoni. Dieses wird in Kreationen wie zB: Tropical, Very Cherry oder Orange-Safran angeboten. Wir sagen nur: mmmmh … wie köstlich!

Vidoni

Landstraße Hauptstraße 2c

1030 Wien

Schoko Company

Die Eisoase in der Schoko Company am Naschmarkt legt die Latte für außergewöhnliche und etwas aufregendere Eissorten höher. Es gibt vier verschiedene Schoko-Eissorten, die in Wien wirklich ihresgleichen suchen: Nobelbitter, Milchschololade, Gelbe Schokolade und die delikate Komposition „Gelbe Schokolade mit Kürbiskernnougat“ sind zusätzlich zu den vielen anderen köstlichen Sorten rund um Sauermilch, Mokka und Maroni erhältlich.

Schoko Company

Wiener Naschmarkt Stand 326 – 331

1040 Wien

Eissalon Tuchlauben

Der Eissalon Tuchlauben besticht durch seine zentrale Lage, was natürlich auch etliche Touristen anzieht. Daher ist hier meist viel los, ein Besuch zahlt sich aber trotzdem aus: Der Salon ist edel eingerichtet und besticht durch angenehme Atmosphäre.

Eissalon Tuchlauben

Tuchlauben 15

1010 Wien

Veganista

Veganista ist nicht nur ein veganes Eisgeschäft mit kreativen Eissorten und natürlichen Zutaten, sondern auch ein herzlicher Familienbetrieb, der liebevoll seine Kunden bedient. Die Mitarbeiterinnen sind niemals zu müde, die Inhaltsstoffe der Eiscreme nocheinmal zu erklären, stehen für alle Fragen offen und geben soagr Kostproben her. Das Eis sorgt für ein neues Geschmackserlebnis und besteht aus rein natürlichen Inhaltsstoffen.

Veganista

Taborstraße 15

1020 Wien

Margaretenstraße 51

1050 Wien

Neustiftgasse 23

1070 Wien

Alserbachstraße 5

1090 Wien

Eissalon Bortolotti

Der Eiskönig Wiens ist wohl Paolo Bortolotti. Geht man die Mariahilferstraße entlang, trifft man auf ganze drei Filialen, die den Namen Bortolotti überm Eingang tragen. Der Strom Eishungriger an schönen Tagen ist deshalb trotzdem nicht geringer – die Ellenbogentaktik um sich zur Theke vorzukämpfen daher auch an der Tagesordnung.

Eine besondere Empfehlung: die Sorte Weißer Kuss.

Eissalon Bortolotti

Mariahilfer Straße 22, 66 und 94

1070 Wien

Thalia Straße 71

1160 Wien

Leones

Unter dem Wappen zweier Löwen wird in Campus-Nähe feinstes italienisches Eis verkauft mit frischen und natürlichen Zutaten und ohne Konservierungsstoffe. Das Leones Gelato in der Lange Gasse verteidigt dabei die klassischen Milchsorten, hält aber auch veganes Eis bereit.

Leones

Lange Gasse 78

1080 Wien

Schelato

Im Mittelpunkt steht eben dieses „gelato“ in klassisch von Vanille bis Schokolade, in außergewöhnlich wie schwarzer Sesam oder in vegan wie Orange Kumquat. Ob Sit Down oder Take Away, das Eis schmeckt sowohl im freundlichen Geschäftslokal als auch in der netten Umgebung der Lerchenfelder Straße.

Schelato

Lerchenfelder Straße 34

1080 Wien

Eissalon Tichy

Die Atmosphäre im Tichy ist absolut klassisch, vor allem im golden-kitschigen Spiegelsaal namens „Palais de Glace“ fühlt man sich – wenn nicht ganz ins Fin de Siecle – zumindest in die 80er Jahre zurückversetzt. Manchmal ist es hier sehr voll, besonders um die Mittagszeit und am Abend, etwas Warten sollte also in Kauf genommen werden. Die wahre Besonderheit am Tichy sind aber die berühmten Eismarillenknödel, für die sich eine Reise in den zehnten Bezirk allemal auszahlt.

Eissalon Tichy

Reumannplatz 13

1110 Wien

Gefrorenes

Wie auch immer das Eis damals geschmeckt haben soll, wenn es so gut ist, wie das von Gefrorenes, dann freuen wir uns über die Wiederbelebung der alten Rezepte! Das Eis ist geschmacklich so intensiv, vollmundig und natürlich, dass man schon fast gar nicht dazu sagen braucht, dass es ganz ohne künstliche Aromen oder Konservierungsmittel auskommt.

Gefrorenes

Währinger Straße 152

1180 Wien

Gelateria Romana

Gelato wie im Italien-Urlaub. Im Jahre 1947 in Italien gegründet und seit 2015 im Wiener 7. Bezirk: Das täglich frisch und handwerklich zubereitete Eis weckt mit seinem „Geschmack von Damals“ nicht nur nostalgische Erinnerungen an längst vergangene Sommer, sondern versüßt auch den Moment. Italienisches Flair, klassische sowie außergergewöhnliche Sorten und ein angenehmes Ambiete: Ein Besuch in der Gelateria Romana lohnt sich!

Gelateria Romana

Stiftgasse 15-17

1070 Wien

Wenn es jetzt noch ein paar Grad wärmer wird, steht dem Sommer eigentlich nichts mehr im Weg.

