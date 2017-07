Wien Energie-Erlebniswelt - Eine Welt zum Staunen

Eine spannende Wissensreise für Familien

Die Wien Energie-Erlebniswelt bietet ein einmaliges Lernabenteuer für Groß und Klein. Ab August auch jeden ersten Samstag im Monat!

In der Wien Energie-Erlebniswelt erlebt man Energie hautnah und interaktiv – Infotainment für die ganze Familie. Beim Experimentieren mit Ausstellungsstücken erfährt man spannende Facts und Faszinierendes über die Welt der Energie. Durch Spiel und Spaß werden Zusammenhänge erkannt und bei Groß und Klein ein neues Verständnis geschaffen, wie wichtig ein bewusster Umgang mit Energie ist. Und damit dieser einmalige Ausflug auch in jeden Zeitplan passt, hat die Erlebniswelt jetzt auch jeden ersten Samstag im Monat von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Stationen voller Energiewunder

Gleich zu Beginn die erste Attraktion: Auf einer großen Weltkugel werden die Folgen des Klimawandels von der Erderwärmung bis zum Schmelzen der Polkappen interaktiv veranschaulicht.

Die spannende Wissensreise führt direkt weiter in die Stromwerkstatt, wo keine Frage unbeantwortet bleibt: Wie entsteht Strom? Wie kommt er in die Steckdose? Und wenn Kinder danach mit Photonen werfen, werden Spaß und Begeisterung direkt in Wissen umgewandelt.

Dann geht’s energiegeladen weiter zur „Tour de Watt“. Während man in die Pedale tritt und austestet, wieviel Power in einem steckt, lernt man hier alles über Energie im Alltag. Etwa, welche elektrische Leistung beim Einschalten eines Computers oder beim Kaffeekochen benötigt wird.

Der Name der Station „Tanzkraftwerk“ verrät bereits, was einen erwartet: Hier wird durch Tanzen Strom erzeugt und eine große Discokugel zum Leuchten gebracht.

Und als krönender Abschluss nach vielen weiteren, spannenden Stationen erfährt man im Wärmelabor spielerisch alles über Wärme und die Kraft der Sonne. Zum Abschluss noch ein einzigartiges Andenken an einen unvergesslichen Familienausflug: ein Wärmebild-Selfie.

Wien Energie-Welt Spittelauer Lände 45

1090 Wien

www.wienenergie.at/erlebniswelt

Spittelauer Lände 451090 Wien tour@wienenergie.at

Tel.: 0800 500 770 Mo – Mi 8:00 – 15:00 Uhr

Do 8:00 – 17:30 Uhr

Fr 8:00 – 15:00 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat: 10:00 – 17:00 Uhr

