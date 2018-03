DIE STADT OHNE – Goodiebag

JUDEN MUSLIME FLÜCHTLINGE AUSLÄNDER

Von 2. März bis 30. Dezember 2018 zeigt das METRO Kinokulturhaus die Ausstellung DIE STADT OHNE – Ausstellung zum Republiksjubiläum. Wir verlosen 1×2 Tickets und ein Goodiebag mit Ausstellungskatalog!

Schmelztiegel Wien

Wien ist und war schon immer ein städtischer Schmelztiegel, in dem Menschen verschiedenster Kulturen zusammenkamen. Meist funktionierte das friedliche Zusammenleben – doch regelmäßig in Zeiten der Krise suchte man einen Sündenbock. Hass und Hetze sind hip, zeitgeistig, allgegenwärtig. In der Ausstellung wird nun der Frage nachgegangen, wie Wien ohne Juden, Muslime, Flüchtlinge und Ausländer aussähe – und welche Kontinuitäten aus den 1930ern bis heute wirken. Teil der Ausstellung ist außerdem der Film „Die Stadt ohne Juden“ aus dem Jahr 1924, der am 21. März 2018 in restaurierter Fassung Weltpremiere feiert.

Alles auf einen Blick

DIE STADT OHNE

JUDEN MUSLIME FLÜCHTLINGE AUSLÄNDER

2. März bis 30. Dezember 2018

Weltpremiere

Die Stadt ohne Juden“ – restaurierte Fassung

21. März 2018, 19:30 Uhr (geschlossene Premiere)

2. April 2018, 20:30 Uhr (öffentliche Premiere)

Tickets: reservierung@filmarchiv.at

Verlost wird 1 Goodiebag mit 1 Ausstellungskatalog und 1×2 Tickets für die Ausstellung! Den Goodiebag könnt ihr euch beim Besuch der Ausstellung mitnehmen 😉 Teilnahmeschluss ist der 8. April 2018!

