Juden Muslime Flüchtlinge Ausländer

Von 2. März bis 30. Dezember gibt es im METRO Kinokulturhaus die Ausstellung DIE STADT OHNE. Dabei wird der Frage nachgegangen, wie ein Wien ohne Juden, Muslime, Flüchtlinge und Ausländer aussehen würde.

Die Frage der kulturellen Identität

Wien ist – und war schon immer – ein städtischer Schmelztiegel, in dem Menschen verschiedenster Kulturen zusammen gekommen sind. Anlässlich des 100-jährigen Republiksjubiläums, gibt es ab März im METRO Kinokulturhaus die Ausstellung DIE STADT OHNE. Darin wird der Frage nachgegangen, wie Wien ohne Juden, Muslime, Flüchtlinge und Ausländer wäre. Teil der Ausstellung ist der Film Die Stadt ohne Juden aus dem Jahr 1924, der am 21. März 2018 in restaurierter Fassung Weltpremiere feiert.

Von Ausgrenzung und Sündenböcken

Für die Ausstellung, die unter den KuratorInnen Andreas Brunner, Barbara Staudinger und Hannes Sulzenbacher umgesetzt wurde, bildet der Film den historischen Rahmen. Ausgehend von einzelnen Szenen werden Ausschlussmechanismen in der Gesellschaft gezeigt – von den 1920-ern bis in unsere heutige Zeit und so historische und aktuelle gesellschaftliche Dynamiken thematisiert. Die Ausstellung kann vom 2. März bis 30. Dezember 2018 besucht werden.

Weltpremiere „Die Stadt ohne Juden“ – restaurierte Fassung

21. März 2018, 19:30 Uhr

Ausstellung „Die Stadt ohne“

2. März bis 30. Dezember 2018

METRO Kinokulturhaus Johannesgasse 4

1010 Wien Johannesgasse 41010 Wien

