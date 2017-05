Die schönsten Schanigärten Wiens 4

Schanigarten Siebenstern (c) STADTBEKANNT

Sommer, Sonne, Schanigarten

Draußen sitzen ist doch was vom Schönsten. Zumindest in einem der zahlreichen Schanigärten Wiens. So zahlreich, dass wir nun schon den 4. Artikel dieser Reihe für euch zusammengestellt haben. Nach Teil 1, Teil 2 und sogar noch Teil 3 kommen hier zum vierten mal die schönsten Gärten und Plätze zum draußen Sitzen in Wiens Lokalen. Viel Vergnügen beim Lesen!

Kulturzentrum Café 7*Stern

Das Kulturcafé Siebenstern ist eines unserer Lieblingslokale schlechthin. Hier kann man ganz hervorragend Frühstücken, das ein oder andere Wohnzimmerkonzert besuchen oder auch einer unserer Buchpräsentationen beiwohnen. Besonders super ist es im Siebenstern aber dann, wenn die Sonne scheint und man einen Platz am Siebensternplatz einnehmen kann. Dort ist man nämlich nicht so ganz direkt neben der Straße, aber trotzdem mitten im geschäftigen Treiben des Siebensternviertels. Herrlich!

Kulturzentrum Café 7*Stern

Siebensterngasse 31

1070 Wien

Hummel

Das Café-Restaurant Hummel hat seinen Gastgarten zwar an einem etwas geschäftigen Ort, der regelmäßig durch passierende Straßenbahnen und viele Passanten frequentiert wird, bietet sich aber trotzdem für einen Kaffee im Freien an. Eine gute Mischung aus Sonnenschein und Schatten und das übliche Hummel-Angebot machen so einiges an lauter Umgebung gleich wieder wett.

Café-Restaurant Hummel

Josefstädter Straße 66

1080 Wien

Café Oper

Ein Kaffeehaus, das – vor allem im Sommer im Schanigarten – zum Sitzen einlädt und auch vor, nach und während der einen oder anderen Opernaufführung für den extra Touch von Wiener Chique sorgt. Hier kann man sich schon mal etwas leisten und ein Gläschen Champagner genießen.

Café Oper

Opernring 2

1010 Wien

Top Kino

Vielleicht nicht ganz so schick wie sonst wo, aber durchaus gemütlich ist es vor dem Topkino im Sommer. Besonders an ganz heißen Tagen, wenn sich der Bereich schneller im Schatten befindet, als andere Orte. Hier kann man das abendliche Bier genießen oder schon zum Filmfrühstück draußen sitzen. Gar nicht weit von der Mariahilfer Straße, oder Museumsquartier – also sehr zentral – und doch irgendwie ein Geheimtipp.

Top Kino

Rahlgasse 1

1060 Wien

ChinaBar

Die ChinaBar gibt es sowohl in der Burggasse als auch „an der Wien“ – also im 5. Bezirk. Zum draußen Sitzen eignen sich zwar beide Lokale, mehr Platz gibt’s aber in Margareten. Serviert wird asiatisch und vor allem abends kann man sich flotten Drinks hingeben – wir können das kleine China jedenfalls nur empfehlen!

ChinaBar an der Wien

Hamburgerstraße 2

1050 Wien

Gasthaus Wild

Direkt gegenüber vom Café Menta – da gibt es traditionelle Wiener Küche und einen traditionellen Wiener Schanigarten direkt am Radetzkyplatz. Die Sonne kommt hier auch gut hin und wenn ihr auf Bier vom Fass und Schnitzel dazu steht, dann immer her mit euch!

Gasthaus Wild

Radetzkyplatz 1

1030 Wien

Supersense

Im Supersense darf man neben Kaffee auch in die Welt der Polaroids und der alten Technik eintauchen. Zwischen Kameras, Druckmaschinen und Lampen kann man in dem Denkmal-geschützten Dogenhof-Gebäude seinen Kaffee schlürfen, frische Köstlichkeiten genießen. Oder man schaut sich das Gebäude eben nur von außen an und setzt sich in den angenehmen Schanigarten davor!

Supersense

Praterstraße 70

1020 Wien

Wir bekommen nie genug

Nachdem es schon so viele Schanigärten in Wien gibt, dass wir sage und schreibe vier ganze Artikel für euch zusammengestellt haben, dürfen wir euch außerdem auf keinen Fall unsere Empfehlungen für ein Frühstück im Wiener Schanigarten vorenthalten!

