Die schönsten Schanigärten Wiens

Schmausen und trinken unter freiem Himmel

Jetzt, wo es draußen langsam schöner wird, die Temperaturen steigen und die Lust aus der Wohnung zu kommen wächst, sprießen sie wieder wie Schwammerl aus dem Boden: die Schanigärten.

Ursprünglich stammen die beliebten Außenposten Wiener Lokalbetriebe von Giannis Garten ab, einem italienischstämmigen Gastronomen, der als erster die Idee hatte seine Gäste im Freien zu bewirten. Was die Wenigsten wissen: Ein Schanigarten ist kein normaler Gastgarten, denn er befindet sich auf öffentlichem Gebiet vor dem Lokal und unterliegt damit anderen Gesetzen. Für den Gast und im Alltag unterscheiden sich die beiden aber nicht, also haben wir in unserem Schanigarten-Guide auch beides mit drin. Denn Hauptsache ist doch, dass ihr wisst, wo man am besten draußen sitzen kann …

Klein, fein, classy und vor allem im Sommer ganz wunderbar. Die Schadekgasse 12 beheimatet das Schwesterlokal des Café Liebling in der Zollergasse und hat einige Ähnlichkeiten zu verzeichnen: Hipster-Flair, Club Mate, guter Kaffee und auch ein paar kleine Frühstücksangebote, die durch Qualität überzeugen, sind einige davon. Wenn im Sommer die großen Fenster geöffnet sind, dann will man eigentlich gar nicht mehr weggehen und ewig in der Sonne weiter braten.

1060 Wien

Salzberg

Sommer, Sonne, Schanigarten – direkt an der Ecke, wo Magdalenenstraße und Kaunitzgasse aufeinander treffen, befindet sich der Schanigarten des Restaurant Salzberg. Hohe Tische, Holzbänke und Sonnensegel machen hier sogar die ärgste Mittagshitze ertragbar. Meistens ist es hier aber auch zum Bersten voll, denn so ein schönes Fleckchen Grün spricht sich in Wien schnell herum. Was einen erwartet, wenn man doch einen der heißbegehrten Plätze ergattert? Erfrischende, kreative Getränke und köstliche Speisen in altbekannter Salzberg-Manier natürlich!

Magdalenenstraße 17

1060 Wien

Formosa

Das taiwanesische Lokal Formosa bietet alles, was das vegetarische oder vegane Herz begehrt. Von außen ähnelt es zwar mehr einem Imbiss, doch wer auf die Karte schaut merkt schnell, dass es sich um ein vollwertiges Restaurant handelt. Im Gastharten lässt sich das Essen noch besser genießen und ganz nebenbei können in Seelenruhe Passanten beobachtet werden. Fad wird es hier jedenfalls nicht und gut schmecken tut es auch!

Barnabitengasse 6

1060 Wien

Amerlingbeisl

Ein Kleinod im 7. Bezirk und eine echte Institution in Wien ist das Amerlingbeisl. Kaum ein anderes Lokal hier kann mit so einen wunderbar idyllischen Innenhof aufwarten. Vor allem abends ist das Amerling ein besonderer Publikumsmagnet. Das liegt nicht nur am unverwechselbaren Charme und Ambiente des idyllischen Gastgartens, sondern auch an den äußerst moderaten Preisen für die wirklich hochklassigen Speisen und ausgesuchten Getränke.

Stiftgasse 8

1070 Wien

Il Sestante

Eine kleine Oase Mitten im Achten. Am Maria Treu Platz kann man die Sonne wunderbar genießen und findet gleichzeitig eine der besten Pizzerien der Stadt, die Il Stestante. Dort, wo sich gleich mehrere Lokale den Schanigarten teilen, lässt es sich nicht nur tagsüber aushalten, sondern vor allem auch abends und nachts – dann wenn der Platz in Kunstlicht getaucht wird und die Piaristenkirche Maria Treu im schillernden Orange erstrahlt.

Piaristengasse 50

1080 Wien

Universitäts Bräuhaus

Den Universitätscampus, auch bekannt als Altes AKH, könnte man, bedingt durch seinen interessanten Grundriss, fast als kleines, von der Außenwelt abgeschlossenes Universum bezeichnen. In diesem Universum findet sich, neben Hörsälen und den dazugehörigen Studenten, das Universitäts Bäuhaus. Hier, umgeben von altehrwürdigen Gebäuden, kann man sich im Sommer wunderbar von einer anstrengenden Vorlesung erholen. Oder bei einem kühlen Bierchen an die Vorlesung denken, die man gerade verpasst, weil man ja hier sitzt. Lohnt sich auf jeden Fall. Die Atmosphäre lädt zum Verweilen ein und zum Schauen gibt’s auch genug!

Alser Straße 4, Hof 1

1090 Wien

Es presso

Man möchte es kaum für möglich halten, aber auch das kleine, feine Retro-Café Espresso in der Burggasse hat einen Schanigarten. Dezent von der Straße abgeschirmt, genießt man hier seinen Kaffee. Zubereitet wird das delikate wie edle Gebräu mit einer stylishen alten Espressomaschine. Ein weiteres Plus: Frühstück gibt es hier den ganzen Tag lang, weshalb sich das Espresso schon seit längerer Zeit als Ganztags-Schlemmer-Destination etabliert hat. Empfehlenswert ist aber auch der Mittagstisch – auf dem Teller landen nämlich ausschließlich Speisen aus regionalen und saisonalen Produkten. Eine klare Empfehlung!

Burggasse 57

1070 Wien

Noch lange nicht alle

Wer sich jetzt fragt: „Warum hat Wien so wenige schöne Schanigärten?“, der sei getröstet: Es gibt natürlich noch viele mehr! Hier könnt ihr nachlesen, wo es sich noch lohnt, ein paar Stunden im lauschigen Gärtchen zu verbringen …

