Die schönsten Heurigen in Wien

Wiener Heurige und Buschenschanken

Wien ohne Heurige, das wäre wie ein Haus ohne Wohnzimmer.

Wo sollte man sonst mit seinen Lieben zusammensitzen? Wo das Glas Wein genießen? Wo den Abend ausklingen lassen? Die Antwort liegt auf der Hand! Einige der Lieblingswohnzimmer, ähm, -Heurigen in Wien haben wir zusammengestellt.

Nussdorf

Die Weingegend um Nussdorf und Heiligenstadt hat vieles zu bieten! Romantische, überwachsene, laubenartige Innenhöfe, den wohl besten Gemischten Satz der Stadt, die moderne Interpretation der Zahnradbahn sowie atemberaubende Ausblicke!

Mayer am Nussberg

In Mitten der Wiener Weinberge bekommt man in der Buschenschank Mayer am Nussberg von Freitag bis Sonntag und auch an Feiertagen eine ganz besondere Komposition aus gutem Essen, prämierten Weinen und atemberaubender Atmosphäre geboten.

Mayer am Nussberg

Kahlenberger Straße bei Nr. 210

1190 Wien

Heuriger Sirbu

Montag bis Samstag ab 16:00 Uhr wird man beim Heurigen Sirbu mit Wein und Schmankerl empfangen. Ein romantisches Bankerl mit Ausblick über Wien und die Weinberge macht den Sirbu auch für ein Date zu einer guten Anlaufstelle – aber egal mit wem, schön ist es immer dort.

Heuriger Sirbu

Kahlenbergerstraße 210

1190 Wien

Kahlenbergerdorf

Das Kahlenbergerdorf umfasst einen Hafen, Weingärten, Heurigen, Fisch, Backhendl und eine Kirche und sogar Flamingos aber nicht den Kahlenberg!

Heuriger Hirt

Der Heuriger Hirt punktet vor allem mit seiner herrlichen Aussicht über die Weinberge, die Donau, das Kahlenbergerdorf und damit, dass man sich dort wirklich mitten im Grünen fühlen kann. Der Garten hat Platz für bis zu 200 Leute und sonniges, warmes Wetter ist Voraussetzung dafür, zum Heuriger Hirt zu gehen! Durchgehend warme Küche, Weine kommen ausschließlich aus Eigenbau.

Heuriger Hirt

Eiserne Handgasse – Parzelle 165

Kahlenbergerdorf

1190 Wien

Neustift am Walde

„Wien und Wein am Beispiel von Neustift am Walde“ könnte der Name der Ausstellung sein, die sich hier an der freien Luft in dem Heurigenort Neustift präsentiert. Wer hier unterwegs ist, begibt sich auf die Suche nach Wein, Japanern und B-Prominenz!

Weinhof Zimmermann

Mit dem Goldenen Schani 2011 in der Kategorie im Grünen prämiert ist der Weinhof Zimmermann. Ein wunderschöner Heuriger mitten in den Weinbergen von Neustift am Walde. Es werden ausschließlich Eigenbauweine serviert, der Traubensaft und der Schnaps aus der eigenen Brennerei sind einen Versuch wert. Für Kinder ist ebenfalls gesorgt: Am Spielplatz und beim Streicheln von Hasen oder Füttern der Schildkröten sind sie eine Zeit lang beschäftigt.

Weinhof Zimmermann

Mitterwurzergasse 20

Neustift am Walde

1190 Wien

Weinort Oberlaa

Selbst von Wienern weitgehend unbemerkt, fristet der Weinort Oberlaa ein Mauerblümchen Dasein und das völlig zu Unrecht!

Weingut und Heuriger Stefan Wieselthaler

Hauptsächlich Weißweine aber auch Rotwein steht hier am Programm. Der Laaerberg wird vom Wieselthaler mittlerweile schon in dritter Generation kultiviert und heutzutage stehen neben den vorzüglichen Weinen auch die kulinarischen Highlights im Mittelpunkt. Wir sagen nur: Wiesel-Böörga!!

Weingut und Heuriger Stefan Wieselthaler

Oberlaaerstraße 120

1100 Wien

Stammersdorf

Neben Grinzing, Sievering oder Nußdorf, ist die Stammersdorfer Kellergasse am nördlichen Stadtrand eine der bekanntesten und beliebtesten Heurigen-Gegenden Wiens. Eine Empfehlung für einen Kurzurlaub!

Heuriger Wieninger

Besonders schön ist der Heuriger Wieninger nicht nur von außen, sondern auch von innen: Auf der wöchentlich wechselnden saisonalen Karte gibt es nämlich für VegetarierInnen Gutes zum Gustieren. Die Küche ist auf Bio ausgerichtet und man kann zwischen Heurigen-, Winzer- oder Schmankerlbuffet wählen sowie dieses dann zum Beispiel im Gastgarten im Vierkanthof genießen.

Heuriger Wieninger

Stammersdorfer Straße 78

1210 Wien

Heuriger Göbel

Der Göbel ist ein bisschen anders: Statt normalem Heurigenbuffet gibt es eine Art Gourmet-Heurigenküche und vor allem sehr guten Rotwein. Aber nicht nur in Sachen Essen ist der Heurige Göbel nicht typisch, auch die Gaststube ist eher modern eingerichtet.

Heuriger Göbel

Stammersdorfer Kellergasse 131 (letzter Keller links)

1210 Wien

Mauer

Mauer, das seinen Namen anscheinend von Mauerresten bekam, ist ein schönes Fleckerl im Nordwesten von Wien. Hier ist man schon fast in Perchtolsdorf und fast in Niederösterreich, aber doch noch ganz in Wien. Heurige mischen sich mit Geschichte und nirgends wird die Vergangenheit so lebendig, wie bei einer Zeitreise durch Mauer.

Zahel Weinbau & Heuriger

Voll ist er im Grunde genommen immer, der Zahel, einer der ältesten Heurigen in ganz Wien. Und manchmal heißt es Warten, um entweder vor dem Kamin im 250 Jahre alten Bauernhaus oder draußen im Gastgarten einen Platz zu bekommen. Hat man das erst einmal überwunden, genießt man am besten einen der prämierten Weine aus eigener Produkten des Wiener Winzers. Kann man nicht genug davon bekommen, gibt es den Wein übrigens auch zu kaufen.

Zahel Weinbau & Heuriger

Maurer Hauptplatz 9

1230 Wien

Weinbau & Heuriger Edlmoser

Im Winzerhaus aus dem Jahr 1629 isst und trinkt es sich vorzüglich. Die saisonale Küche und vor allem die hausgemachten Mehlspeisen entzücken von ganz allein. Wie es sich für einen guten Heurigen gehört, gibt es auch einen Gastgarten für 250 Personen.

Weinbau & Heuriger Edlmoser

Maurer Lange Gasse 123

1230 Wien

