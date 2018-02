Die Möbelei (c) STADTBEKANNT

Möbelunikate im 15. Bezirk

Aus Alt mach Neu und aus schön mach noch schöner! Man könnte sagen nach diesem Motto arbeitet man in der Möbelei in der Ullmannstraße. Hier werden alte Möbel neu überarbeitet und zu individuellen Einzelstücken gemacht. Wen das jetzt näher interessiert: es gibt auch Workshops!

Vintagemöbel für Liebhaber

Die Regale, Kästen, Stühle und Armsessel in der Möbelei sind allesamt Einzelstücke. Sie wurden auf Flohmärkten, im Internet oder in Antiquitätenshops gekauft und liebevoll umgestaltet und restauriert. Aus sonst ‚ganz normalen‘ Stücken wurden nach der Reise durch die Möbelei einzigartige Unikate, die sonst garantiert keiner hat. Und wer ist für diese Verwandlung zuständig? Das ist Timea Oberwagner.

Leidenschaft weitergeben

Die gebürtige Ungarin hat ihre eigene Leidenschaft zum Beruf gemacht und restauriert nun schon seit Jahren in ihrem Atelier und Verkaufsraum in der Ullmannstraße. Sie nimmt Auftragsarbeiten entgegen, aber gestaltet auch all das um, was sie findet. Aber nicht nur sie selbst arbeitet hier – im Rahmen von Workshops bringt sie auch anderen bei, wie man mit der speziellen Annie Sloan Chalk Paint, die sie verwendet, umgeht.

Annie Sloan Chalk Paint

Diese speziellen Kalkfarben wurden von Annie Sloan entwickelt und patentiert. Sie sind besonders verträglich und sehr haftbar. Für den Shabby Chic Style oder Möbel im Landhaus-, Retro- oder Country Style eignen sich diese Farben ganz besonders gut. Auf der Facebook-Seite der Möbelei könnt ihr am Laufenden bleiben, wann der nächste Workshop stattfindet. Entweder ihr lernt die Basics zu den Farben von Annie Sloan, oder aber ihr kommt gleich mit euren kleinen Möbelstück und probiert mal aus, wie ihr es erneuern könnt!

STADTBEKANNT meint

Die Möbelei ist ein Paradies für Liebhaber von Vintage-Möbeln oder Hobby-Bastler. Die Möbelei-Cheffin Timea Oberwagner ist Spezialistin mit den Farben von Annie Sloan und hält regelmäßig (samstags) Workshops zur Restauration von Möbeln und der Anwendnung von Annie Sloan Chalk Paint. Ihre Leidenschaft für Vintage-Möbel wird in der Möbelei gepaart mit einem klaren Statement gegen die Wegwerfkultur und für die Wiederverwertung.

Die Möbelei Ullmannstraße 47

1150 Wien

