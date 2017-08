Die Liebhaberin (c) Filmgarten

Los Decentes

STADTBEKANNT verlost 3 x 2 Tickets für den Film „Die Liebhaberin“ („Los Decentes“, 2016, Ö/ARG/KOR)!

Dieser Film schlug beim diesjährigen Spielfilm-Festival Diagonale ein wie eine Bombe: Gleich doppelt ausgezeichnet in den Kategorien „Bester Film“ und „Bestes Sounddesign“ konnte sich Regisseur Lukas Valenta Rinner über reichlich Zuspruch der Kritik freuen. Der Exil-Salzburger, der seit 10 Jahren in Buenos Aires lebt, machte seine neue Heimat auch zum Schauplatz der Geschichte um ein Hausmädchen, das bei einer reichen Familie am abgeschotteten Stadtrand putzt – und per Zufall ein von Nudisten bevölkertes Gartenareal entdeckt.

In Wien wird der Streifen ab 1.9.2017 im Metro Kinokulturhaus (OmU) und im Actors Studio (DF) zu sehen sein – aktuelle Infos, Termine und Trailer findet ihr hier.

