Die besten Tapas-Bars in Wien

In Spanien ernährt man sich quasi nur von ihnen. Hierzulande werden sie immer beliebter. Kleine Häppchen, mitten auf den Tisch und so viel man nur kriegen kann. Eine ziemlich soziale Art zu essen, wie wir finden – und obendrein perfekt für Unentschlossene. Wir haben von allem etwas bestellt und für euch die besten Tapas-Restaurants gefunden!

Paco

Mit dem spanischen Tapas Lokal wurde das Himmelpfort-Grätzel um ein nettes kulinarisches Plätzchen bereichert. Der Do&Co erfahrenene Patrick Troger hat gute Arbeit geleistet und ein modernes Lokal mit beeindruckend langer Bar, stilvollem Interieur und ausgezeichneter spanischer Küche eröffnet. Wie es in Spanien so üblich ist, nimmt der Gast an der Theke Platz und darf dank offenem Kochbereich beim Zubereiten der Speisen zusehen und dabei ein Gläschen Wein genießen. Mögen ihm ein paar weitere in diese Gegend folgen!

Paco

Pichlergasse 1

1090 Wien

der fuchs und die trauben

Bei Tapas aus verschiedenen Ländern und ganz besonders tollen Cocktails lässt sich hier der ein oder andere Abend wundervoll verbringen, ob lauschig draußen an der Hausmauer oder drinnen mitten im Geschehen. Vor allem am Wochenende lockt der Tapas-Brunch und unter der Woche wird mit Pimientos und Wein das spanische Leben zelebriert.

der fuchs und die trauben

Kandlgasse 16

1070 Wien

toma tu tiempo

Eine spanische Tapas-Bar, die nun schon seit einer Weile überzeugt. Sie ist nicht durch ein Türschild gekennzeichnet, dafür kommt Urlaubsfeeling durch kleine Tische und Stühle vor dem Eingang schon draußen auf. Innen ist es genauso freundlich und gemütlich und schnell kommt es einem vor, als wäre man nur ein paar hundert Meter vom Strand entfernt. Das spanische Menü rundet das Ganze ab. Tagsüber und abends gibt es kleine Gerichte, zur „Siesta” ein wechselndes Mittagsmenü und am Wochenende Frühstück bis 17:00 Uhr.

toma tu tiempo

Zieglergasse 44

1070 Wien

LOLA

Das spanische Tapaslokal ist mitten im Ersten aber doch auch in der Nähe vom Schottentor und somit gleichermaßen beliebt bei Stundenten und Büromenschen. Vor allem aber samstags, da ist es die Anlaufstelle für alle, die Churros lieben. Die spanische Süßspeise ist herrlich fettig, herrlich süß und herrlich gut. Unbedingt probieren!

LOLA

Gonzagagasse 14

1010 Wien

Puerta del Sol

Authentisches Flair und delikate spanische Spezialitäten erwarten den Gast in der Lange Gasse 52. Einfache Holz- und Steinböden, stimmige Farben und eine heißblütige Tänzerin an der Wand machen die Tapas-Bar zu einem Ort des Genusses für alle Sinne. Die Tapas werden in unterschiedlichsten Formen und Variationen angeboten: Auf der Speisekarte reihen sich Spezialitäten wie Artischockenherzen mit Oliventapenade, spanische Paprikawurst in einer Rotwein-Gewürzsauce oder gegrillte Datteln in einem Mantel aus Serranoschinken aneinander.

Puerta del Sol

Lange Gasse 52

1080 Wien

lobo y luna

Meistens befindet sich ein Stehtischen vor der Türe und ein zufriedener Gast genießt gerade genüsslich ein Gläschen Wein. Das lobo y luna hat sich als spanischer Wein-Himmel etabliert und kann auch mit einigen Delikatessen auftrumpfen. Die Gerichte harmonieren perfekt mit der Getränke-Auswahl. Neben den spanischen Spezialitäten gibt es auch Hochprozentiges aus Österreich. Die Speisekarte (welche auch auf der Homepage zu finden ist) beinhaltet zahlreiche kreativ zusammengestellte Tapas-Gerichte. Hier sollte man sich durchprobieren.

lobo y luna

Mondscheingasse 2

1070 Wien

el Hans

Das Hans im Glück wurde einer Namensänderung unterzogen und über Nacht zum el Hans umgetauft. Damit auch klar ist, dass der spanische Einfluss hier eine große Rolle spielt. Bei einem el Hans Spritzer lassen sich kreativ umgesetzte Klassiker besonders gut schmecken, im Idealfall im schönsten Schanigarten der Leopoldstadt. Die Karte gestaltet sich wie ein Theaterstück und schlägt ein Menu von Prolog über Hauptteil bis hin zu einem alternativen Ende vor. Dabei reicht die Bandbreite von Tapas über Hauptspeisen, Desserts und Dessertweinen bis hin zu den selbst kreierten Cocktails.

el Hans

Schmelzgasse 9

1020 Wien

