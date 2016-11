Die 11 besten Gründe Van der Bellen zu wählen

Wahlplakat Alexander Van der Bellen (c) STADTBEKANNT

Was für Van der Bellen spricht

Man soll die Argumente mal ganz objektiv abschätzen. Was ist gut an Van der Bellen, was ist gut an Norbert Hofer? Ja, wir haben 11 gute Gründe gefunden, den Alexander zu wählen. Was sagt ihr dazu?

1. Die Gummibärli sind voi gut, die die VdB Wahlhelfer immer austeilen.

2. Er kümmert sich um die Österreicher.

3. Van der Bellen sollte Präsident werden, denn sonst müsste man all die falsch gedruckten Schulbücher wegwerfen.

4. Obwohl er alt ist, braucht er keinen Stock!

5. Der Stermann als Van der Bellen ist viel besser als der Grissemann als Hofer. Und schließlich müssen wir uns die nächsten Jahre auch noch Willkommen Österreich anschaun.

6. Er kann seine Dankesrede schon auswendig, da er sie bereits einmal gehalten hat.

7. Er ist voi gscheid, nur die Hälfte der Bevölkerung versteht ihn.

8. Seine Frau schaut so ähnlich aus wie die Margit. Da muss man sich dann nicht so umgewöhnen.

9. Er liebt Dagobert und kennt sich daher voi gut mit Geld aus.

10. Seine Facebook-Seite schaut so schön aus.

11. Grün ist wirklich viel schöner als blau.

STADTBEKANNT meint

Egal wen ihr wählt, geht wählen, denn jede Stimme zählt! Und wozu ein Wahlrecht haben, wenn dieses nicht genutzt wird.

11 gute Gründe Hofer zu wählen, haben wir auch gefunden!

