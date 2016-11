Die 11 besten Gründe Hofer zu wählen

Wahlplakat Norbert Hofer (c) STADTBEKANNT

Was für Hofer spricht

Man soll die Argumente mal ganz objektiv abschätzen. Was ist gut an Van der Bellen, was ist gut an Norbert Hofer? Ja, wir haben 11 gute Gründe gefunden, den Norbert zu wählen. Was sagt ihr dazu?

1. Er hat die viel schöneren Zähne!

2. Er kümmert sich um die Österreicher.

3. Wir haben Alkoholiker befragt und 100% sind für blau. Von den sieben Befragten waren 5 für blau und 2 wollten nicht wählen, also 100%.

4. Hofer hat ein tolles Angebot: Zurück zum Ursprung.

5. Hofer und seine Burschen kennen keine Grenzen, so auch nicht die Österreichische. Hofer makes the country great again!

6. Er hat einen ähnlichen Namen wie meine Kollegin und die ist voi-leiwand.

7. Er steht voi hinter dem einfachen Mann aus dem Volk und kennt den Platz für die einfache Frau aus dem Volk.

8. Er ist behindert und will Behinderte nicht wählen lassen. Das zeigt, er hat Humor.

9. Er kennt den Donald voi gut und das ist voi gut für Österreich.

10. Er hat viel mehr Facebook-Fans.

11. Er hat einen wundervollen germanischen zweiten Vornamen: Gerwald („mit dem Speer herrschen“ )

STADTBEKANNT meint

Egal wen ihr wählt, geht wählen, denn jede Stimme zählt! Und wozu ein Wahlrecht haben, wenn dieses nicht genutzt wird.

11 gute Gründe Van der Bellen zu wählen, haben wir auch gefunden!

