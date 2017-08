Dessousgeschäfte in Wien

Dessous Avenue (c) STADTBEKANNT

Dass jedes Modegeschäft in Wien auch eine Unterwäschen-Abteilung hat weiß man. Aber was ist, wenn man nach etwas ganz Speziellen sucht? Sexy für die Hochzeitsnacht oder funktional für die sportliche Betätigung?

Der Unterwäsche-Kauf kann sich als schwierig herausstellen, sobald man nach speziellen Größen oder Funktionen sucht. Deswegen jetzt eine Auflistung an Geschäften, die sich auf Unterwäsche spezialisiert haben und somit bestens ausgestattet sind – für jeden Anlass!

Dessous Avenue

Bei Dessous Avenue ist man nicht nur auf den Verkauf von Büstenhaltern, sondern vor allem auf das sogenannte „Brafitting“ spezialisiert. Frauen soll dabei mit einer Auswahl von BHs (inklusive Still- und Sportbüstenhaltern) in ungefähr 100 Größen, verschiedensten Schnitten und Materialien geholfen werden, den richtigen, also perfekt sitzenden BH zu finden. Bikinis gibt es genauso. Abgesehen von den Basic-Stücken, wechseln die Kollektionen zweimal im Jahr.

Dessous Avenue

Mondscheingasse 16

1070 Wien

amour fou*

Ein winziger, aber umso süßeres Geschäft gleich neben der Mariahilfer Kirche, gefüllt mit BHs und Höschen – das ist das amour fou*. Meistens steht auch noch ein kleines Tischchen vor der Tür und dort wartet auch schon die Besitzerin, Astrid Bleier mit kompetenter Beratung auf ihre Kundinnen. Es werden nur wenige, ausgewählte Labels im kleinen Laden angeboten, aber wichtig bei der Auswahl sind die angenehmen Materialien und Nachhaltigkeit in der Produktion. Schaut euch am besten selber um!

amour fou*

Barnabitengasse 14

1060 Wien

Lingeria Macchiato

Persönliche Beratung und die Zeit für eine Tasse Kaffee muss sein, wenn es um Dessous geht. Deswegen ist der Name hier auch Programm! Die (reizvolle) Unterwäsche für die Dame ist ganz entspannt nach Anlässen sortiert und so findet man von der Hochzeitswäsche bis zu individuellen Sondermodellen inklusive eigener Stickerei alles! Wer das Shopping-Erlebnis in der Gruppe absolvieren möchte, kann seine eigen Ladies Night im Lingeria Macchiato auch noch nach Ladenschluss buchen!

Lingeria Macchiato

Neubaugasse 41

1070 Wien

Agent Provocateur

Wer sich etwas leisten will und sich nach Spitze sehnt, der ist bei Agent Provocateur richtig. Hier kann man für den besonderen Anlass einkaufen, sich verfeinerte Nachtkleider, besondere BHS oder ein aufreizendes Korsett für das Schlafzimmer kaufen. Aber auch ausgefallene Stücke wie samtene Nippelcover oder kristallbestückte Peitschen sind im Sortiment. Wer nach Edel-Erotik sucht, der kommt zu Agent Provocateur.

Agent Provocateur

Tuchlauben 14

1010 Wien

Velvet Dessous

Es gibt bereits zwei Geschäfte im ersten Bezirk und im Sortiment steht von Bademode bis zur reizvollen Wäsche alles für Drunter. Das Besondere bei Velvet Dessous ist jedoch, dass nicht nur für Sie sondern eben auch für Ihn so einiges geboten wird. Es sollen sich eben nicht nur die Frauen für’s Bett schön machen! Deswegen kauft euch die reizvollen Man-Strings und hippen Wäschestücke, ihr Männer!

Velvet Dessous

Stephansplatz 6 und Köllnerhofgasse 4

1010 Wien

Vidoni

Nein, es hat sich kein Eisladen in diese Auflistung verirrt – bei Vidoni in der Währinger Straße handelt es sich um einen hellen, kleinen Laden für Dessous und feine Wäsche. Die Boutique führt Designerkollektionen und hat ausgewählte Stücke am Programm. Von Bademode für den Sommer bis hin zu verführerischen Nachthemden – hier kann man sich bei kompetenter Beratung einkleiden lassen. Wenn man hier einkauft, läuft einem danach sicher niemand über den Weg, der das selbe Stück hat!

Vidoni

Währinger Straße 58

1090 Wien

Charnelle

Gerade für Frauen mit ungewöhnlichen Größen ist der Unterwäsche-Kauf oft kein Kinderspiel. Aber nicht verzagen – euch ist nun geholfen! Bei Charnelle in der Währinger Straße wird Unterwäsche in Übergrößen angeboten. Vom sexy Höschen über den großen BH bis hin zu funktionaler Wäsche wie Sport-BHs und Still-BHs ist das Sortiment konzipiert. Montags ist geschlossen, aber von Dienstag bis Samstag steht dem Wäsche-Kauf nichts mehr im Wege!

Charnelle

Währinger Straße 71

1180 Wien

Reizvolles Wien

Wer nicht nur Dessous kaufen will, sondern auch sonst noch Utensilien fürs Schlafzimmer sucht, der ist in den Wiener Sexshops bestimmt gut aufgehoben. Aber es geht ja schließlich nicht immer um’s Pudern oder Schnackseln, Frau kann auch für sich selbst einkaufen!

