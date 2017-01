Der STADTBEKANNT Fotowettbewerb

STADTBEKANNT Fotowettbewerb 2017 (c) STADTBEKANNT

STADTBEKANNT ist auf der Suche nach euren Lieblingsorten. Was taugt euch in Wien? Welches Platzerl findet ihr am leiwandsten? Und wo geht ihr am allerliebsten hin? Zeigt uns Wien von eurer Lieblingsseite und gewinnt tolle Preise!

Worum geht’s?

Wir wollen eure Lieblingsflecken Wiens kennenlernen. Das kann der Ausblick auf die Donau sein, ein Schnappschuss am Rathausplatz, euer liebstes Beisl oder das Graffiti, das euch schon immer gefällt. Lasst eurer Kreativität freien Lauf! Mit der Teilnahme am Wettbewerb bekommt ihr außerdem die einzigartige Chance, dass euer Foto in unserem nächsten Buch abgedruckt wird. Wichtig ist uns, dass ihr Wien so festhaltet, wie ihr es liebt. Zeigt uns eure persönlichen Lieblingsplätze – es gibt keine Grenzen!

Wie geht’s?

Einfach bis Ende Februar euer Foto an foto@stadtbekannt.at mit dem Betreff #ichbinstadtbekannt schicken, euren Namen angeben und eine kurze Info was auf dem Bild zu sehen ist. Im Verlauf des Gewinnspiels werden ausgewählte Einsendungen auf Facebook gepostet, damit ihr euch auch von anderen Fotos inspirieren lassen könnt. Von allen Einsendungen wählt die STADTBEKANNT-Jury am Ende 10 Fotos aus, die dann in einem Facebook-Voting gegeneinander antreten. Das Foto mit den meisten Likes gewinnt. Ihr und eure Freunde seid also alle gefragt!

Auf geht’s!

Auf die Einsender der 10 besten Fotos warten tolle Preise und besonders für die ersten drei haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Als ersten Preis wird es eine Kamera geben, aber psst … mehr Infos folgen!

Wichtig: Mit Zusendung des Fotos räumt der Urheber stadtbekannt.at alle Nutzungsrechte ein.

