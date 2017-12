Ende (c) Stefanie Sargnagel

Ein Protokoll über den allerletzten Tag der Menschheit: Österreich an einem heißen Sommertag. Das nahende Ende liegt in der Luft und das von Karl Kraus beschriebene „österreichische Antlitz“ zeigt sich in seiner Vielfalt und in seiner Hässlichkeit. Hosea Ratschiller beschreibt in seiner Collage voll Ironie und schwarzem Humor, wie diese allerletzten 24 Stunden in Österreich verlaufen könnten. Dafür erweckt er 43 höchst unterschiedliche Charaktere zum Leben. Begleiten Sie Minister zur Massage und Polit-Aktivisten ins Gefängnis. Werden Sie Zeuge der politisch korrektesten Kebab-Bestellung aller Zeiten! Fahren Sie ein Stück des Weges in der Kanzler-Limousine. Spielen Sie Mäuschen in Österreichs Redaktionsstuben, Bobo-Wohnungen und Bauernhöfen. Eine lustvoll-satirische Revue zum Zustand des Wesens „Österreich“, die mit intelligentem Witz, scheinbar spielerisch, die Abgründe in unserer Gesellschaft und Gegenwart aufspürt.

Das gleichnamige Kabarettprogramm wurde 2016 mit dem Österreichischen Kabarettpreis und 2017 mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet.

Der allerletzte Tag der Menschheit

Hosea Ratschiller (Text), Stefanie Sargnagel (Cartoons)

Holzbaum Verlag

64 Seiten, Hardcover

14,95 Euro

Das Buch liegt für den Gewinner zur Abholung im Club der Komischen Künste im MQ bereit!

KOMISCHE KÜNSTE – Shop & Galerie

MuseumsQuartier / quartier21

Museumsplatz 1

1070 Wien

Teilnahmeschluss ist der 14.1.2018.

