Demmer Teebox

Anfang November findet der Tag des Tees statt. Das nimmt sich DEMMERS TEEHAUS zum Anschlass, um mit uns allen zu feiern und daher gibt’s Goodies und Tee für euch!

Tag des Tees

Am 5. November 2016 wird der Tag des Tees gefeiert. Dazu hat man sich bei DEMMERS TEEHAUS verschiedenste Aktionen überlegt und natürlich gibt es auch eine frische Palette an neuen Tees und Teezubehör. Schon zum 18. Mal findet dieser “Feiertag” nun statt und dieses Jahr steht er unter dem Motto “Teekulturen”. Wie wird in Russland Tee getrunken? Welches Zubehör braucht man für eine japanische Teezeremonie? Und wie sieht es eigentlich mit der österreichischen Teekultur aus?

Gewinnspiel

Zu gewinnen gibt es für euch eine Tee-Holzbox, gefüllt mit 6 verschiedenen Sorten DEMMER T-Cup. Diese praktischen Teebeutel sind mit hochwertigem losen Tee gefüllt und geben einen kleinen Einblick in das riesige Demmer-Teesortiment. Insgesamt ist die Holzbox mit 120 Beuteln gefüllt und kommt auf einen Gesamtwert von 79,- Euro. Wer außerdem noch Lust auf mehr hat, der kann am 5. November 2016 mit 10% Rabatt in allen DEMMERS TEEHAUS Geschäften oder auch im Online Shop einkaufen!

Teilnahmeschluss ist der 5. November 2016!

Teilnahme-Bedingungen GewinnerInnen werden per Email verständigt. Pro GewinnerIn wird ein Gewinn verlost. Eine Barauszahlung oder Tausch der Gewinne ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Stadtbekannt ist nicht für das Zustandekommen der Veranstaltung, Termine oder Preisänderungen verantwortlich. Unter Umständen wird vom Veranstaltungsteam 1,- Euro Unkostenbeitrag für die Vergnügungssteuer eingehoben. Die GewinnerInnen werden unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezogen.

