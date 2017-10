Demmer Tee-Gewinnspiel

Tag des Tees Gewinnspiel (c) Demmer

Mit Demmer ins Wellnesshotel

Es naht der Tag des Tees und das muss gefeiert werden! Demmer verlost auf Facebook einen Wohlfühlurlaub im 4 Sterne Hotel Rössl im Vinschgau für 2 Personen. Wenn’s draußen kalt wird, könnt ihr es euch drinnen gut gehen lassen.

Am Tee-Gewinnspiel teilnehmen!

Am 4. November 2017 wird Tee in aller Munde sein, denn am Tag des Tees wird dem Lieblingsgetränk alle Ehre erwiesen. Demmer veranstaltet im Rahmen des Feiertages ein Gewinnspiel und ihr könnt bis zum Tag des Tees auf der Facebook-Seite von Demmer mitspielen. Um dabei zu sein müsst ihr nur die Facebook-Seite liken und dann eure Kontakt-Daten ausfüllen. Schon seid ihr im Topf für eine entspannende Reise zu zweit!

**** Hotel Rössl für Zwei

Gewinnen könnt ihr 3 Tage im Hotel Rössl in Südtirol inklusive Gourmet-Pension und Wellnessbereich! Das 4 Sterne Hotel Rössel verfügt über eine luxuriöse Saunalandschaft mit Ruhebereichen und Schwimmbecken. Es stehen verschiedenste SPA-Behandlungen wie Gesichtspflege oder Massagen zur Verfügung (nicht im Gewinn inkludiert) und ihr könnt euch in Ruhe eine Auszeit gönnen. Wer in wärmeren Monaten anreist, kann auch den Naturbadeteich vor dem Hotel nutzen. Zum Abendessen erwartet euch ein 5 Gänge Menü in der Gourmet-Pension!

Tee-Zeit

Gerade jetzt, wo es draußen kälter wird heißt es wieder: drinnen warm machen! Die gesunden und schmackhaften Tees von Demmer halten alles für einen wärmenden Teegenuss bereit. Die neuen Teesorten für den Herbst sind zum Beispiel der „Creamy Coffee“ oder ein südkoreanischer Oolong Tee in Bio-Qualität. Taucht ein in die Teewelt und feiert mit Demmer den Tag des Tees am 4. November!

Einfach bis 4. November 2017 auf der Demmer Facebook-Seite mitspielen. Viel Glück!

