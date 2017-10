Demmer – Tag des Tees 2017

Chai Latte DEMMERS TEEHAUS (c) DEMMERS TEEHAUS

Chai-Tee für den Herbst

Die Tage werden kürzer und die Abende kuscheliger – endlich ist sie da, die goldene Jahreszeit! Doch der Herbst bringt nicht nur bunte Blätter mit sich, sondern läutet auch die Hochsaison für wärmende Tees ein!

Matcha, Chai und Lieblingstees

Denn Tee, das nach Wasser meistgetrunkene Getränk der Welt, erweist sich Jahr für Jahr als treuer Begleiter sobald sich das trüb-nasse Wetter aufs Immunsystem schlägt. Doch wer bei Tee nur an triefende Nasen, Schüttelfrost und faden Kräutertee im Beutel denkt, hat wohl die letzten Jahre nicht ganz aufgepasst. Denn das Heißgetränk entwickelt sich bei uns besonders durch Teetrends wie Matcha und Chai zum neuen Lieblingsgetränk!

Wärmende Gewürze

Vor allem der cremige Chai Latte hat es geschafft, dem bekannten Latte Macchiato die Stirn zu bieten. Masala Chai, wie der Tee in seinem Ursprungsland genannt wird, gilt als Nationalgetränk Indiens und ist dort schon lange fixer Bestandteil der indischen Küche. Übersetzt bedeutet Chai ganz einfach Tee und Masala ist eine Gewürzmischung aus Zimt, Nelken, Ingwer, Kardamom, Pfeffer und Anis. Aus ayurvedischer Sicht hat der Tee eine wohltuende Wirkung auf den Körper und Geist, denn das Koffein und die Mischung aus scharfen und wärmenden Zutaten regen den Kreislauf und die Verdauung an. Warum also nach der verstaubten Wärmflasche suchen, wenn man auch zum leckeren Chai greifen kann?

Demmer – Chai Mischung

Experimentierfreudige können ihre Masala Chai Mischung selbst zusammenstellen und ein eigenes

Rezept mit Gewürzen und Schwarzem Tee kreieren. Wenn es aber schnell gehen soll, eignet sich der

Bio Oriental Chai Sirup von DEMMERS TEEHAUS besonders gut für die Zubereitung von Chai Latte!

Der Sirup, der aus Schwarzem Tee mit feinen Gewürzen aus biologischer Landwirtschaft hergestellt

ist, wird einfach nur im Verhältnis 1:10 mit warmer, aufgeschäumter Milch aufgegossen. Kurz

umrühren und sofort genießen. So lecker schmeckt Tee!

