Dem Winter trotzen

Praktisch gekleidet durch Arbeit und Freizeit

Draußen ist es kalt und nass, aber der Hund muss natürlich trotzdem raus. Die Sonne scheint und lockt auf die Piste, aber die deftigen Minusgrade machen jede Liftfahrt zur Gefriertruhen-Experience. Da hilft nur eins: Gute Kleidung! Und was spricht eigentlich gegen Arbeitskleidung im Freizeit-Einsatz?



Eigentlich wissen sie es ja am Besten, all die Bauarbeiter, Landwirte, Forstarbeiter und Heimwerkerkönige, all die Maurer und Gartenprofis.Was funktionelle Bekleidung für draußen angeht, vertraut der typische Großstadtmensch aber trotzdem eher dem Sportartikelhändler. Outdoor-Marken boomen, und nicht selten geben wir ein paar hundert Euro für ein einziges Kleidungsstück und das dazugehörige Image aus.

Doch ist das wirklich nötig? Wer hochwertig, funktionell, bequem und schick sucht, wird nämlich auch in der Kategorie Arbeitskleidung fündig – und kommt meist günstiger davon. Wir haben einen Versuch gewagt…

Walking in a Winter Wonderland

Einsatzgebiet eins: Wandern im Winter. Wir testen die warme, wasserabweisende Damen-Winterhose von Engelbert Strauss, einem führenden Produzenten für Arbeitskleidung aller Art. Der Schnitt ist bequem und nicht zu eng, und wenn es beim gehen heiß wird, kann man per Zipp an den Oberschenkeln „lüften“. Stilistisch erinnert die Hose an eine sportliche Skihose, doch ein Extra hat sie zu bieten: Eine geräumige Seitentasche für Taschentücher, Hundeleine oder Kamera, normalerweise Mangelware bei Damenhosen.

Dass es sich um eine Arbeitshose handelt, die einiges aushalten muss, merkt man spätestens, wenn Hunde ins Spiel kommen. Dreckige Pfoten und kratzige Hundekrallen können unserer Testhose nichts anhaben!

Kleine Monster und große Heimwerkerkönige

Wer Kinder hat, kennt das Phänomen: Gatschlacken, schmutzige Pfützen, schwarzer Schnee oder schlichtweg lose Erde üben eine unerklärliche Faszination auf die kleinen Monster aus. Um nicht jedes Mal nach der kindlichen Schlammorgie sämtliche Schichten nasses Gewand waschen zu müssen, steckt man die Kids am Besten in wasserdichte Latzhose oder Overall und Gummistiefel. Bewährt und praktisch!

Nicht nur die Kleinen, auch die Großen brauchen Kleidung, die schützt. Vor allem, wenn diese Großen Heimwerker- oder Gartenkönige sind, die ab und zu einmal mit Kettensäge, Axt oder Flex hantieren. Engelbert Strauss bietet massenhaft Sicherheits-Equipment in Form von schnittfesten Hosen, Sicherheitsbrillen, Sicherheitsstiefeln oder Handschuhen an. So wird der Gartenhütten-Bau oder das Baumfällen im Garten nicht zur Zitterpartie!

STADTBEKANNT meint

Funktionelle Kleidung für Draußen soll vor Kälte und Nässe schützen, viel aushalten, und fesch aussehen. Genau das gelingt unserer Meinung nach nicht nur teure Sport- und Outdoor-Brands: Gute Arbeitskleidung, wie etwa von Engelbert Strauss, kann genausoviel und kostet dabei um einiges weniger. Ob zum Winterwandern, Heimwerken, oder für die Kleinen – Arbeitskleidung lohnt sich!

