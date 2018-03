Delirium Cafe Lokal (c) STADTBEKANNT

Belgische Biergelüste in der Innenstadt

Wer schon in Brüssel war, der war höchstwahrscheinlich auch schon in dem legendären Bierpub „Delirium“ dort. Seit März 2018 gibt es auch einen Ableger in Wien! Da mussten wir natürlich hin!

Dort, wo der Elephant wohnt

Das Markenzeichen des Delirium, der pinke Elephant, weißt euch den Weg ins richtige Lokal in der Kurrentgasse. Man könnte sich hier nämlich auch schnell in eines der anderen Lokale verirren, denn zum „Craft Biereck Vienna“ gehören neben dem Delirium noch das Mel’s, die Beer Street und das Mad Jack’s in naher Umgebung. Alles aus einer Hand, und doch das belgische Original?

Wiener Version

Wer schon beim Lesen des Titels Vorfreude gespürt hat und ein uriges Kellerlokal mit Tabletts an den Wänden und Tischen aus Fässern erwartet hat, der sei schnell eines anderes belehrt. Das Wiener Delirium ähnelt seinem Mutterlokal in Brüssel so ganz und gar nicht. Hier kleben zwar auch Bierplakate an der Decke, das Konzept ist aber ein gänzlich anderes. Insgesamt eher schick, aber doch mit belgischem Craft-Bier Charme gestaltet sich das Lokal, man sitzt eher als dass man steht und generell ist es eben ein „Café“ und kein Pub!

Burger, Bier und Belgische Fries

Ins Delirium Café kann man, nein sollte man (!), somit schon zum Abendessen (oder Mittagessen) kommen. Die Speiseauswahl ist nämlich perfekt auf Bier abgestimmt. Es gibt Burger, Pulled Pork, Baskets oder Cheesecake. Als Beilage zu den Burgergerichten kommen natürlich original belgische Fries, also extra knusprig frittiert. Achja, und noch ein Anreiz um früh zu kommen: bis 16:00 Uhr kann man eine Speise inklusive Bier um 10,- Euro ergattern! Die Bierauswahl ist natürlich ausgefallen, aber dazu kommen wir jetzt.

Die Qual der Bierwahl

Blättert man durch die Karte, findet man gut sortiert und beschrieben eine beschauliche Anzahl an Starkbieren und anderen Craftbieren vom Fass. Hinten reihen sich dann zahlreiche Flaschenbiere in unterschiedlichen Preisklassen dazu. Ein großes Bier vom Fass kostet meistens 4,80, Flaschenbieren eher 6,80. Herrlich ist auch, dass das Personal bestens informiert ist und immer für Tips und Empfehlungen zu haben ist.

STADTBEKANNT meint

Das Delirium Café in der Kurrentgasse im ersten Bezirk fügt sich in die Gruppe des „Craft Biereck Vienna“ ein und bietet, so wie auch die anderen Lokale eine breite Auswahl an Craftbieren. Vor allem aber das belgische Starkbier ist hier vertreten, schließlich ist das Mutterlokal auch in Brüssel zu finden. Man kann im Delirium auch gediegen Essen gehen, die Burger (und Fries) sind definitiv eine gute Kombination zum Bier!

STADTBEKANNT

Delirium Cafe Kurrentgasse 12

1010 Wien

www.paddysco.at/delirium-cafe

Kurrentgasse 121010 Wien Mo-So 11:00 – 2:00 Uhr

Weitere Artikel

Steak in Wien Being a vegetarian is a huge missed steak! Lasst es nicht so weit kommen und esst mal hier ...

Café Monic Das Café Monic bekam frischen Chic: die ur-wienerische Eckbar in der Gumpendorfer Straße wurde generalveredelt!

EISSALON eckeJOANELLIgasse Eissalon mit Bar oder Bar mit Eissalon? Eine hippe Kombination jedenfalls!

« La Vitrina