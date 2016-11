Das Campus – der zweite Versuch

Das Campus Bar (c) STADTBEKANNT

Lokal am Unigelände im 2. Bezirk

Drei Jahre und paar Monate später sitzen wir erneut im „Das Campus“. Das Interior ist mehr oder weniger gleich geblieben. Das Publikum auch. Wie schaut es mit dem Essen und dem Service aus? Wir sind neugerig! Unsere Motto für den zweiten Versuch: Es geht um die Wurs(ch)t! (Insiderschmäh)

Frühstück oder Mittagessen

Es ist Samstag 12:00 Uhr und „Das Campus“ ist komplett voll. Alle Tische sind besetzt und/oder reserviert. Wir finden jedoch noch einen kleinen Platz am Ende und freuen uns sehr darüber, da es doch ein ziemlicher Weg ist, um auf den Welthandelplatz zu kommen. Schnell und freundlich erhalten wir diesmal die Karten. Ich wollte unbedingt noch das Frühstück (bis 18:00 Uhr am Wochenende und an Feiertagen) ausnutzen. Mein STADTBEKANNTer Kollege war schon bereit fürs Mittagessen. Die Frühstückskarte scheint sich auch kaum verändert zu haben. Serienausstattung und Sonderausstattung stehen weiterhin am Speiseplan. Wir probieren diesmal was Neues und entscheiden uns für die Sonderausstattung „Italo“ und den „Tex Mex Burger“. „Italo“ ist ein dunkles Baguette mit einer Tomaten-Grana-Balsamico Eierspeise, der „Tex Mex Burger“ ist eben ein Burger mit Tex Mex Sauce. Getränke gibt es natürlich auch dazu.

Die Wartezeit

Es ist Samstag und wir haben nicht nur „mehr Zeit“, steht so auf der Speisekarte als Überschrift oberhalb der Burgers, sondern wirklich viel Zeit. Außerdem sitzen wir in sehr gemütlichen Sesseln und draußen ist es zu kalt, um schnell rauszugehen. Getränke zum Aufwärmen werden rasch und freundlich gebracht. Das Service ist wirklich gut und hat sich definitiv verbessert. Es ist viel los, wir sitzen ziemlich verdeckt und trotzdem wurden wir sofort wahrgenommen.

Das Essen hingegen hat leider nicht so schnell den Weg zu uns gefunden. Nach einer Stunde werden uns endlich Frühstück und Burger gebracht. Wir haben uns gedacht, dass man vielleicht herausgefunden hat, das wir von STADTBEKANNT sind. Aber dafür waren wir viel zu gut getarnt 😉

Das Essen

Das Essen war ganz gut. Es erfüllt auf jeden Fall die Voraussetzungen einer Unimensa, sogar etwas besser. Bei meinem Frühstück fehlte mir der Balsamico oder war das die Garnitur? Das Brot hätte ruhig etwas knuspriger und die Tomaten etwas knackiger sein können. Der Tex Mex Burger bestand aus viel Fleisch und viel Zubehör. Die „handcut Fries“ waren sehr gut.

STADTBEKANNT meint

Das Campus ist defintiv ein Studentenlokal. Das Interior passt sich dieser Szene gut an und das Essen auch. Das Personal ist viel besser geworden und wir hoffen wieder auf eine Wurs(ch)t!

PS: Die Lokalfotos haben wir beim Herausgehen gemacht, da war es schon etwas leerer.

STADTBEKANNT



Das Campus Welthandelsplatz 1

1020 Wien

http://www.dascampus.at/

Welthandelsplatz 11020 Wien Mo – Fr 11:00 – 24:00 Uhr

Sa 9:00 – 24:00 Uhr

So & Feiertags 9:00 – 18:00 Uhr

Weitere Artikel

Monte Ofelio Im italienischen Alimentari Monte Ofelio hilft man bei der Soßenwahl zur ausgesuchten Pastasorte, gibt Auskunft über die Lebensweise des Cinta Senese und beantwortet

Brust & Keule Wie schön, dass der Standort in der Würthgasse mit dem Brust & Keule neu belebt wurde!

Frühstück im Szenelokal Wien hält für jede Szene das passende Frühstückslokal bereit.

« Heute in Wien: 13.11.2016