Cuadro Barhocker (c) Marlene Mautner stadtbekannt.at

Quadratisch, praktisch, gut!

Genuss für alle Sinne bietet das Cuadro im Schlossquadrat am Margaretenplatz: wer bei gewagten Farbspielen nicht gleich einen epileptischen Anfall bekommt ist in diesem kleinen aber feinen Café genau richtig: die gewaltige Lichtwand, die sich durchs ganze Lokal zieht schimmert in verschiedenen Farben und spielt sich durch die Stimmungsklaviatur der Gäste.

Doch neben den Augen hat im Cuadro auch der Gaumen das Seine zu erleben. Mit schmackhaften Burgerkreationen und dem reichhaltigen Angebot verschiedener Salate lässt sich fabelhaft der schnelle Hunger besiegen. Dass hier quadratisch geformte „ethno“-Burger kredenzt werden gehört zum Programm und zeigt: hier verkehrt was jung und hipp ist oder es zumindest sein will.

Frühstück für Genießer

Wer etwas mehr Zeit hat, den wird vor allem das Frühstücksangebot des Margaretner Geheimtipps begeistern. Bis 16:00 Uhr kann man im Cuadro gemütlich der wichtigsten Mahlzeit des Tages frönen und hat dabei eine gewaltige Auswahl an feinen Speisen zur Verfügung. Wenn man Frühstück in anderen Lokalen gewohnt ist wartet hier die eine oder andere Überraschung auf den geneigten (Spät-)Aufsteher. Hier sind die Orangen saftiger (kein Konzentrat), die Eier größer (XL-Eier nur aus heimischer Bodenhaltung) und das Müsli kommt schon mal aus der Karibik (Karibisches Müsli mit Kokosflocken, Cashewnüssen, Bananen und Kiwis).

Internationales Flair verbreiten auch die warmen Speisen. Ob Garnelen am Spieß, Tex-Mex Chicken Wings oder Indonesisches Sate (Hühnerspieße mit Erdnusssauce), hier kann man den Gaumen schweifen lassen. Für etwas bodenständigere Mägen gibt es natürlich auch etwas deftigere Schinkenfleckerln.

STADTBEKANNT meint

Hier heißt es im Sommer mit dem Brunnen um die Wette plätschern. Der ruhige Gastgarten ist eine Wohltat und die Speisen schmecken hervorragend.

STADTBEKANNT



Cuadro Schlossgasse 21

1050 Wien

Schlossgasse 211050 Wien Mo – Sa 8:00 – 24:00 Uhr

So und Feiertag 9:00 – 23:00 Uhr

