Craft Bier Lokale in Wien

Von der Microbrewery direkt zum Wiener Zapfhahn

Wir Wiener lieben unseren Gestensaft! Dass die Bierkultur hierzulande immer noch Neues hervorbringt, schmeckt uns da ganz besonders. STADTBEKANNT hat sich umgehört und für euch herausgefunden, wo es das beste Craft Bier in Wien gibt.

Mei Bier is ned deppat! Spätestens seit Mundl ist klar, wie sehr wir echten Wiener an unserem allerliebsten Getränk (gleich neben Kaffee natürlich) hängen. Doch wir sind auch experimentierfreudig, denn nicht immer muss es das klassische 16er-Blech sein. Vor allem Craft Bier erfreut sich bei uns laufend wachsender Beliebtheit, wofür auch die vielen Craft Bier Shops sprechen, die wie Schwammerl aus dem Boden wachsen. Wo ihr auf jeden Fall einkehren solltet, um euch mit einem gepflegten Craft Bier die Kehle zu ölen, zeigen wir euch hier:

1516 Brewing Company

Eigenes Bier aus eigener Brauerei ist nur eine Sache, die die 1516 Brewing Company so köstlich macht. Jedes Jahr werden außerdem neue Bierkreationen ins Sortiment an Selbstgebrautem aufgenommen. Besonders gut schmecken dazu die Burger, Sandwiches und Snacks, die man hier auf der Karte findet. Ganz klar: Wer hier einkehrt findet ein kleines Stück Amerika – mitten in Wien.

1516 Brewing Company

Schwarzenbergstraße 2

1010 Wien

Mel’s

Eine feine Bar mit einer enormen Auswahl an Craft Bieren! Wer bei über 300 Sorten an regionalen und internationalen Fass- und Flaschenbieren nicht das Richtige findet, dem kann man wohl nicht helfen. Denn hier bekommt man alles, was das Bierherz begehrt – und mehr. Sogar Biobier, vegane Varianten und gerne auch welche mit exotischen Zutaten wie Chili oder Mango. Die Preise sind zwar eher gehoben, dafür löscht man seinen Durst aber auch in besonders schönem Diner-Ambiente.

Mel’s Craft Beers and Diner

Wipplingerstraße 9

1010 Wien

Känguruh Pub

Nur ein paar Gehminuten vom Westbahnhof entfernt, befindet sich das Känguruh. Von Montag bis Samstag kann man zwischen 18:00 und 2:00 Uhr „reinhüpfen“ und sich ganz entspannt durch die riesige Karte ausgewählter Bierspezialitäten kosten. Aber Vorsicht: Hat man es sich erst im dunkel vertäfelten, stilvollen Gastraum oder bei Kerzenschein im Schanigarten gemütlich gemacht, will man schlichtweg nicht mehr gehen.

Känguruh Pub

Bürgerspitalgasse 20

1060 Wien

Brickmakers

Liveübertragungen von Sportevents, ein unschlagbarer Wochenend-Brunch und nicht zu vergessen der Bier Club, der hier jeden letzten Montag im Monat tagt. All das sind gute Argumente das Brickmakers zum Lieblingslokal zu erheben. Dass sich noch dazu die Auswahl an Craft Bier wirklich sehen lassen kann, ist nur ein weiterer Pluspunkt auf einer langen Liste. Hier gibt es so viele Namen, Sorten und Geschmacksrichtungen, dass einem schnell einmal schwindlig werden kann. Zum Glück bekommt man hier zur besseren Orientierung beim Bestellen ein Craft Bier Wörterbuch – und wirklich kompetentes Personal obendrauf!

Brickmakers

Zieglergasse 42

1070 Wien

Shamrock and The Dogstar

Der Craft Bier Spezialist unter den Irish Pubs ist eindeutig das Shamrock im 7. Bezirk. 100 verschiedene Biersorten kann man hier, frisch gezapft oder aus der Flasche, genießen. Im ersten Stock des Pubs ist sogar noch eine eigene Bar eingerichtet, die ausschließlich auf Craft Bier spezialisiert ist. So punktet The Dogstar im Shamrock nicht nur durch die außergewöhnliche Lage (denn wie oft findet man schon eine Bar in einem Pub?), sondern auch durch sein ständig wechselndes, köstlich erfrischendes Angebot an Craft Bier.

Shamrock Irish Pub

Kirchengasse 3

1070 Wien

Beaver Brewing Company

Selbstgebrautes Craft Bier, experimentelle Biersorten und typisch amerikanisches Essen zu einem fairen Preis – das ist das Erfolgsrezept der Beaver Brewing Company. Seit 2015 gibt es das junge Unternehmen, aber schon jetzt hat es absoluten Kult- und Lieblingslokalfaktor erreicht. Nicht zuletzt wegen der sympathischen Inhaber und der abwechslungsreichen Bier- und Speisekarte, die wöchentlich um Spezialangebote ergänzt wird.

Beaver Brewing Company

Liechtensteinstraße 69

1090 Wien



Lichtenthaler Bräu

Der Heurige unter den Craft Bier Lokalen ist das Lichtenthaler Bräu in der Liechtensteinstraße (Achtung: diesmal mit langem „ie“). Hier liebt und lebt man Craft Bier Kultur und all die herrlichen Genüsse, die man gerne damit verbindet. Deswegen stehen neben Craft Kreationen wie Wheat Ale oder Melon Sour auch herrliche Ripperl auf der Karte und beliebte Wiener Klassiker, wie zum Beispiel ein g‘schmackiges Blunz’n Gröstl.

Lichtenthaler Bräu

Liechtensteinstraße 108

1090 Wien

Hawidere

Burger und Bier – das kann man gut im Hawidere. Und weil es hier nun mal um Craft Bier geht, kommen wir gleich zum Wesentlichen: Im Hawidere werden insgesamt 14 Fass- und 67 Flaschenbiere serviert. Um eine gute Auswahl an ordentlichen Caft Bieren anbieten zu können werden keine Mühen gescheut: Auf eigenen Bierreisen durch England, Irland, Italien, die USA, Deutschland und natürlich Österreich werden viele Brauereien besucht und eine Auswahl der besten Biere wieder mit zurück nach Wien genommen. So viel Hingabe macht uns durstig – also Prost!

Hawidere

Ullmanstraße 31

1150 Wien

Schlosswerk

An einem eher unprominenten Standort, gibt es ein Lokal, das in Döbling für eine beeindruckende Auswahl an Craft Bieren sorgt. Das Lokal fühlt sich, mit seinen freigelegten roten Ziegelmauern, dem vom Tageslicht weitestgehend abgeschirmten Raum sowie den Hinweisen an die Schlosserei, die sich früher hier befunden hat, schon beim ersten Besuch wie ein Stammlokal an. Wir fühlen uns jedenfalls wohl, denn wir wissen: Auch, wenn wir mal in Döbling stranden, gibt es auf jeden Fall genug zu trinken.

Schlosswerk

Friedlgasse 11

1190 Wien

Reinwein

Nicht weit von der äußeren Mariahilfer Straße, ganz in der Nähe des Schwendermarkts, befindet sich ein wahrer Schatz der Craft Bier Kultur. Vinothek, Weinbar, Bierstüberl – das Reinwein vereint das beste dreier Welten in einem einzigen, herrlich sympathischen Lokal. Zwischen Bar und Bücherregal sucht man sich am besten den gemütlichsten Platz und kostet sich in aller Ruhe durch die 66 verschiedenen Sorten nationalen und internationalen Craft Biers. Wer nicht rechtzeitig zum Nachtmahl zu Hause ist, der findet bestimmt das Richtige für den kleinen Hunger auf der Karte saisonaler Schmankerl.

Reinwein

Reindorfgasse 10

1150 Wien

