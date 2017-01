Concept Stores im 7. Bezirk

Burggasse24 Geschäft (c) STADTBEKANNT

Individuell Shoppen in Neubau

Welcher Bezirk eignet sich besser um seiner eigenen Kreativität in Sachen Mode nachzugehen als der 7.? Hier wird nicht nur geshoppt, hier wird eine Lebensstil verkauft. Neben Kleidung, Kaffee, kleinen Accessoires und Einrichtungsgegenständen versprechen in Neubauer Läden eine große Portion Individualität.

QWSTION invites

Das Schweizer Taschenlabel QWSTION bringt nicht nur hoch-funktionelle und stilvolle Bags nach Neubau, sondern der Flagship Store ist auch Heimat vieler weiterer Labels. Internationale Brands, gepaart mit Wiener Kaffee von Wolfgang erfüllen den modernen Raum mit Highlights der Fashion- und Designindustrie sowie urbaner Kaffeehauskultur. Solltet ihr euch einmal in der Nähe aufhalten – schaut am besten auch gleich beim Partner-Store COMERC vorbei!

QWSTION invites

Zieglergasse 38

1070 Wien

Passt gut

Eingerichtet ist „Passt gut“ auf charmante Weise. Die modischen Stücken baumeln von Möbeln, die aus Paletten und Altholz bestehen. Über 2 Stöcke zieht sich der Shop, die Leuchten verstecken sich unter bunten Kappen. Ein riesiger Holztisch steht in der Mitte des oberen Raums, an der Theke holt man sich Kaffee. Oder kriegt ihn serviert: An die chilligen Sessel, in denen man nicht nur sein Heißgetränk schlürfen, sondern dem bunten Treiben auf der Lerchenfelder Straße zuschauen kann.

Passt gut

Lerchenfelder Straße 95-97

1070 Wien

Burggasse 24

Eine tolle Idee und auf jeden Fall einen Besuch wert ist der Vintage-Kleidershop und das angeschlossene Café in der Burggasse 24. Genaugenommen kann man den Laden schon in 3 Teile spalten. Den glitzernden Diskoshop peng!, den eigentlichen Verkaufsraum der Burggasse 24, der auch am meisten Platz einnimmt und zu guter Letzt noch das Café, in dem wir schon außerordentlich gut gefrühstückt haben.

Burggasse 24

Burggasse 24

1070 Wien

uppers & downers

Auf zwei Räume verteilt, baumeln die Kleider auf lässigen Stangen von der Decke. Kleine Accessoires, glitzernde Spezialitäten und funky „Gebrauchs“gegenstände vermischen sich in den Regalen. Im uppers&downers ist für Individualisten oder Leute, die nach einem lustigen Geschenk suchen ganz bestimmt etwas dabei. Immer wieder eine Überraschung!

uppers & downers

Burggasse 46

1070 Wien

Radio – The Labelbar

Wer von Berlin nie genug kriegen kann, der sollte in die Neustiftgasse pilgern. Radio – The Labelbar hat sich dem angesagten Berliner Lifestyle verschrieben: Deko und Inventar kommen vom Flohmarkt, in die Getränkekarte haben sich Astra und Berliner Kindl eingeschlichen. Und wochends kann man auch tanzen, wenn die Bar ihre Pforten bis 4 Uhr geöffnet hält. Radio – The Labelbar versteht sich als Concept-Store und so gesellt sich zu den leckeren Drinks Mode angesagter europäischer DesignerInnen. Man verspricht: Nächte wie in Kreuzberg und Chillen wie am Prenzlauer Berg.

Radio – The Labelbar

Neustiftgasse 38

1070 Wien

Park

Als „Wiens erster Concept Store“ bezeichnet sich Park in der Mondscheingasse 20 im 7. Bezirk. Optisch stark angelehnt an die Berliner It-Boutique Appartment mit seiner komplett weißen Innenausstattung, bedient der Laden vor allem Modeinteressierte, die auch mal bereit sind etwas tiefer ins Geldbörsel zu greifen. Hier bekommt man Acne Jeans, Raf Simons, Comme des Garçons (Acceccoires), Ann Demeulemeester, Damir Doma oder etwa Pelic Avenue. Neben Damen- und Herrenmode bekommt man im Park auch noch Bücher, Magazine, Acceccoires und Schuhe.

Park

Mondscheingasse 20

1070 Wien

The Vienna Globe

Es gibt unromantischere Gründe, um seinen eigenen Shop zu eröffnen: Im Fall der drei Gründerinnen von The Vienna Globe war es die Sehnsucht nach Neuem. Und die war nicht nur ihr Motiv, sondern zeigt sich auch in den Produkten, die sie anbieten. Mehr als 50 internationale und österreichische DesignerInnen finden hier Platz: mit Mode und Schmuck, Büchern, Wohn-Accessoires, Kunst. The Vienna Globe ist aber auch Bar: Ausgeschenkt werden Fürth-Kaffees und Unger & Klein-Weine. Ach ja, Präsentationsraum ist der wunderschöne Store, der mit altem Stuck und hohen Räumen besticht, übrigens auch: Hier finden Vernissagen, Lesungen und Diskussionen statt.

The Vienna Globe

Zieglergasse 65

1070 Wien

Kauf dich glücklich

Der Berliner Kult-Store „Kauf dich glücklich“ hat auch einen Ableger in Wien – jawohl. Zwar schaut’s hier ein bisschen weniger kuschelig aus als am Prenzlauer Berg, aber vom Prinzip her ist es doch das gleiche. Bekannt wurde der Shop, der über zahlreiche Filialen in Deutschland verfügt, als mutiger Concept-Store. Die Mischung in Wien: Fashion der hauseigenen „Kauf dich glücklich“-Marke neben angesagter skandinavischer Mode, Home-Design neben Büchern, Kosmetik neben Accessoires. Und: Eine Kaffee-Ecke! Alles sehr stylisch, alles sehr hipp – so kommt man gerne wieder!

Kauf dich glücklich

Kirchengasse 9

1070 Wien

SNEAK IN

Dieses Lokal beziehungsweise dieser Shop teilt sich grob in zwei Bereiche: Rechts der Designer-Shop, wo man von Schuhen bis zum Jutebeutel eine stylische Auswahl an Mode hat und links das Café, das abends zur Bar wird. Jeden Tag steht ein Special am Programm, sodass (hervorragende!) Cocktails auch für Studenten leistbar werden. Aber auch der Brunch am Wochenende ist zu empfehlen! Dafür muss man aber früh reservieren, denn die Plätze sind heiß begehrt.

SNEAK IN

Siebensterngasse 12

1070 Wien

