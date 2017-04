Comerc (c) Fabian Rettenbacher

Contemporary Fashion meets High End Streetwear + Gewinnspiel

COMERC STORE in 1070 ist eine der absoluten Top-Adressen wenn es um Mode abseits des Mainstreams geht.

Abseits der großen Einkaufsstraßen und Ketten hat sich in Wien in den letzten Jahren so einiges getan. Vor allem im 7. Bezirk poppen vermehrt immer mehr gut designte independent Shops auf, wie nirgend wo anders in der Stadt, die zum unverwechselbaren Flair des sogenannten „Hipster-Bezirks“ beitragen.

Vor bereits guten 5 Jahren bekam dieser Stadtteil einen Neuzuwachs für beide Geschlechter, den man sich heutzutage gar nicht mehr wegdenken kann und will … Den COMERC STORE.

Das Konzept

Der minimalistisch designte Concept Store in der Westbahnstraße hat sich in den letzten Jahren als eine der Top-Adressen etabliert, wenn man auf der Suche nach Marken ist, die es nicht an jeder Ecke gibt. Die Gründer sind stets persönlich dahinter neue Labels, die zuvor in Wien beziehungsweise in ganz Österreich noch nicht erhältlich waren, aufzuspüren.

Contemporary Fashion x High End Streetware

Seit 2 Saisonen gibt es dort zum Beispiel das dänische Männer Label mfpen zu kaufen. Johnny und Chucky haben die Kollektion in Copenhagen auf der Fashion Week entdeckt und waren von der ersten Sekunde an überzeugt, dass diese Marke genau den Puls der Zeit trifft und in Wien fehlt. Mit gutem Gespür, denn die erste Kollektion im Herbst war sofort völlig vergriffen.

Für diese Saison haben sie das mysteriöse High End Streetwear Label GCDS Wear mit ins Boot geholt. International gehyped, genießt dieses Label bereits Kultstatus und ist in den weltweit besten Stores vertreten. Nun kann man die ausgeflippte Kollektion der Mailänder auch endlich in Wien kaufen.

Ebenfalls kurz vermisst wurde in Wien das dänische Label WOOD WOOD, nachdem der eigene Laden in der Zollergasse verschwunden war. Seit einigen Saisonen können nun eingeschworene Wood Wood Fans ihre Lieblingsmarke wieder im 7. erwerben.

Im COMERC wird man aber nicht nur im Bereich Bekleidung fündig. Neben Sonnnenbrillen der Berliner Marke R.T.CO, führt der Store auch das Contemporary Culture Magazine 032c, welches bereits von den „New York Times“ als bestes Magazin der Welt gekürt wurde.

Frühling – Die Zeit der Düfte

So wie bei der Bekleidung und den Accessoires legen die beiden Gründer auch bei Körperpflege Wert auf besondere Produkte, die sich in allen Bereichen von der 0815 Drogerie Massenware abhebt.

So findet man dort zum Beispiel die New Yorker Pflegelinie MALIN+GÖTZ, welche sich durch absolute Apotheken Qualität auszeichnet. Absolutes Lieblingsprodukt vieler ist hier das Hand- & Bodywash mit der Duftrichtung „Dark Rum“.

Wenn es um Düfte geht, ist es aber hier noch nicht getan. COMERC STORE hat sich in den letzten Jahren auch einen Namen gemacht, wenn es um Nischenparfüms geht. So findet man hier Persönlichkeits-Unterstreicher von ROOM 1015, Laboratory Perfumes, Folie Á Plusieurs und BLK DNM.

Up to Date bleiben

Man sieht, dass das Produktspektrum dieses einzigartigen Stores breit gefächert ist. Am besten man überzeugt sich selbst vor Ort von der qualitativen Selektion oder man wirft einen Blick auf deren Instagram (@comercstore) oder Onlineshop (www.comerc-store.at) um am neuesten Stand zu bleiben, was sich derzeit in Wiens zeitgenössischer Modeszene tut.

Gewinnspiel

Gewinne einen Rucksack von der schwedischen Marke Sandqvist.

Alles was du dafür tun musst ist COMERC STORE auf Instagram zu folgen und dein schönstes Frühlingsfoto mit den Hashtags #comercspring & #comercstore zu posten.

Das Gewinnspiel läuft bis 23.04.2017.

Viel Glück!

Sponsored

Weitere Artikel

« Heute in Wien: 18.4.2017