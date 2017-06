Cocktailbars in Wien

Miranda Bar Getränk (c) STADTBEKANNT

Zwischen Old Fashioned und Gin Tonic

Die Welt der Cocktails ist unerschöpflich und wir haben uns von der einen Happy Hour zum nächsten Gin-Hot-Spot gearbeitet um für euch die Cocktailbars der Stadt zu erkunden. Sogar geheime Bars haben wir für euch ausfindig gemacht!

Krypt

Wenn um etwas ein Geheimnis gemacht wird, dann schürt das natürlich Erwartungen, was ziemlich schief gehen kann. Im Fall der gerüchteumwobenen Krypt-Bar wurden die Erwartungen jedoch sogar um ein vielfaches übertroffen. Ist der Eingang erstmal gefunden, geht es acht Meter hinunter in einen atemberaubenden Gewölbekeller mit fabelhaftem Interior Design und unbeschreiblich guten Cocktails. Aber bitte psssst!

Krypt

Wasagasse 17

1090 Wien

Beimir

Matthias Habringer hat mitten in Ottakring eine Bar eröffnet, für die es sich lohnt auch mal die Strecke aus der Stadt hinaus auf sich zu nehmen. Von hausgemachten Limonaden bis hin zu eigens kreierten Cocktails (wie zum Beispiel dem „Ziegenpeter“ mit Smoky Goat Whiskey und Ziegenmilchsirup) gibt es hier alles, was eine Bar braucht. Besonders fein ist auch der Schanigarten im Sommer und sowieso – fahrt alle mal in den 16.!

Beimir

Speckbachergasse 47, Ecke Seeböckgasse

1160 Wien

If dogs run free

Wie oben schon erwähnt, wurde dieses Lokal von den selben Besitzern der Miranda Bar eröffnet. Es ist das männlich-düstere Pendant zur spritzig-bunten Miranda Bar und verbreitet mit seiner dunklen und kargen Einrichtung fast ein bisschen Mystik. Besonders spannend ist auch der Abgang zu den Toiletten – hier passt sogar das Klo zum Konzept. In Sachen Cocktails kann man sich hier auf alle wichtigen Klassiker verlassen, aber die ein oder andere Überraschung ist auch zu finden!

If dogs run free

Gumpendorfer Straße 10

1060 Wien

Miranda Bar

Sogar von Mixology als Bar des Jahres nominiert, hat die Miranda Bar schon so einige Gäste glücklich gemacht. Im Gegensatz zum eher düsteren „If dogs run free“ das als großer Bruder in der Gumpendorfer Straße wohnt, ist es hell, bunt und auch mit einem größeren Schanigarten ausgestattet. Dass die Cocktail-Variationen teilweise sehr kreativ sind, liegt wohl auch daran, dass die Besitzer selbst auch Architekten sind und ihre kreative Ader nicht nur an der Raumgestaltung sondern an der Karten-Gestaltung ausgelebt haben.

Miranda Bar

Esterhazygasse 112

1060 Wien

Loos Bar

Bestehend aus gerade mal vier Tischen und der obligatorischen Bar mit Barhockern, ist die Loosbar ein Stück Architekturgeschichte und steht mittlerweile auch zu Recht unter Denkmalschutz. Das Wichtigste an dieser und jeder anderen Bar – die Getränke – sind ihr Geld hier auf jeden Fall wert. Die Cocktailkarte kann sich sehen lassen und lässt mit Sicherheit keine Wünsche offen. Hinter der Bar ist man freundlich und zuvorkommend und im Handwerk der Getränkezubereitung bestens ausgebildet. (Auch der Roberto hat hier gelernt)

Loosbar

Kärntner Durchgang 10

1010 Wien

¡mas!

Das mexikanische Restaurant ¡más! in der Laudongasse im 8. Bezirk überzeugt uns schon seit Jahren mit hervorragenden Gerichten und einer authentischen Auswahl an mexikanischen Spezialitäten. Besonders interessant ist jedoch auch die Cocktail-Auswahl hier! Zwischen 18:00 und 20:00 Uhr und dann noch einmal zwischen 22:30 und 23:30 Uhr kann man überigens alle Cocktails um 30% billiger ergattern.

¡mas! – mexikanisches restaurant & cocktailbar

Laudongasse 36

1080 Wien

