Kellertanz in Neubau

Wer das WIRR kennt, der kennt wohl auch das DUAL im Keller. Ein extrem angenehmer Club mit elektronischer Musik, guter Stimmung und netten Leuten. Wenn ihr also tanzen wollt, dann ab in den Keller!

K(l)eine VerWirrung?

Früher, wenn man lange genug im WIRR sitzengeblieben ist, dann wurde man irgendwann in den Nebenraum und dann in den Keller verstaubt. Da war nämlich lange offen und da konnte man Tanzen und da konnte man auch noch bleiben, wenn oben schon aus war. Heute ist es noch genauso – nur eben, dass der Keller einen Namen hat und dass man manchmal auch einfach nur des Kellers wegen kommt. Seit 2014 ist es jetzt schon so, dass der Keller DUAL heißt und dass man dort neben elektronischer Musik, Visuals und Live-Musik auch eine ziemlich gute Zeit erleben kann.

Klein, fein und freundschaftlich

Das DUAL ist irgendwie trotzdem ein kleiner Geheimtipp unter den Clubs geblieben. Es ist nicht allzu groß, die Bühne ist gleichzeitig Tanzfläche und der Keller ist wirklich gut isoliert. Wenn man also noch oben sitzt, kriegt man möglicherweise gar nicht mit, dass unten was los ist!? Naja – von Donnerstag bis Samstag ist jedenfalls ganz definitiv was los – bis vor kurzem fanden hier auch noch regelmäßig die Phat Jams statt. Da gab es wirklich gute Live-Musik zu einem sehr, sehr moderaten Preis.

STADTBEKANNT meint

Das DUAL ist der Club im Keller des WIRR in der Burggasse. Hier ist von Donnerstag bis Samstag auch spät nachts (oder früh morgens) noch was los. Das Programm ist vornehmlich für Elektro-Begeisterte interessant, aber auch für einen unkomplizierten (und nicht ganz zu groß angelegten) Abend und ein paar Drinks zahlt es sich aus. Die Eintrittspreise sind so, wie sie für einen kleinen Laden sein sollten – überhaupt nicht übertrieben. Eigentlich sollten wir über das DUAL gar nicht schreiben, denn die freundschaftliche Stimmung will ja schließlich erhalten bleiben!

