Chinesische Restaurants – New Generation

Essen beim Chinesen – das heißt hemmungslose All-You-Can-Eat-Schlemmerei mit Frühlingsrollen, endlos warmgehaltenen Nudel-Gemüse-Mischungen, Hummerchips und Entenstückerln? Mitnichten!

Insider haben es immer schon geahnt: Die chinesische Küche hat um einiges mehr zu bieten als Schlemmerbuffets und glutamatgesättigte Nudel-Schnäppchen. Zum Beispiel frische, authentische und aromatische regionale Gerichte. Auch das Ambiente von Wiens neuer Generation chinesischer Lokale hat sich längst weiterenwickelt – weg von Gold-und-Porzellan-Kitsch und Winkekatzen hin zu stilvollen Neuinterpretationen. Wir haben für euch ein paar Lokale ebendieser neuen Generation besucht und es uns dabei gehörig schmecken lassen!

ChinaBar an der Wien

Chinesisches Essen kann so viel mehr sein als eine Nummer aus der Menükarte. Zumindest wenn der Koch Simon Xie Hong heißt und das Ambiente der modernen Interpretation des typisch österreichischen China Restaurants entspricht. Die Speisen sind seine spezielle Ausführung der Sechuan- sowie chinesischen Küstenküche. Die Inneneinrichtung ist schlicht in dunkelgrau und knallrot. Mit seinem speziellen Standort mutiert die ChinaBar an der Wien in jedem Fall zu einem Geheimtipp für Touristen, Foodies und Chinaliebhaber.

ChinaBar an der Wien

Hamburgerstraße 2

1050 Wien

Chili & Pfeffer

Das Chili & Pfeffer wird von zwei ehemaligen Mitarbeitern der ChinaBar in der Burggasse geführt und bietet die scharfe Sichuan Küche sowie internationale Gerichte, die etwas „chinesifiziert“ wurden. Lage und Logo des Lokals sind ein wenig unscheinbar, doch davon sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn in der Schottenfeldgasse, Ecke Neustiftgasse wird wahrlich verboten gut gekocht!

Chili & Pfeffer

Schottenfeldgasse 86

1070 Wien

Yellow

Das Yellow ist bekannt für asiatische Küche auf sehr hohem Niveau, dementsprechend befinden sich die Preise auch etwas über dem Durchschnitt. Wer bei asiatischer Küche an kleine Schmuddelrestaurants und China-Kitsch denkt, der wird hier enttäuscht: Das Yellow ist hell, sehr minimalistisch eingerichtet und ist wahrscheinlich eines der modernsten Asia-Lokale in Wien.

Yellow

Mariahilfer Straße 127

1060 Wien

Küche 18

„Chi le ma?“ lautet eine chinesische Grußformal – „Hast du schon gegessen?“. Bei der Küche 18 auf der Währinger Straße kann man es ganz hervorragend. Die Küche 18 serviert traditionelle chinesische Gerichte mit frischen Zutaten und authentischer Zubereitung. Das Ambiente ist eher schlicht und modern gehalten.

Küche 18

Währinger Straße 18

1090 Wien

L 421

Ob wegen des Designs oder der feinen Küche, das L 421 ist mehr als empfehlenswert. Von den kulinarischen Köstlichkeiten, die dieses Lokal anbietet, kann und sollte man sich definitiv überzeugen lassen. Wir kommen immer wieder gern!

L 421

Linzer Straße 421

1140 Wien

STADTBEKANNT meint

Nun sind wir auch die letzten Vorurteile los: Chinesisches Essen ist um einiges vielseitiger und intensiver, als wir es vor unser Verkostungsrunde wahrgenommen haben. Besonders, wenn es aus einer Küche kommt, in der frische, hochwertige Zutaten gekonnt und kreativ kombiniert werden. Rückblickend läuft uns jetzt noch das Wasser im Mund zusammen! Wir raten euch also, die obigen Restaurants auf eure kulinarische To-Do-Liste zu setzen und mit eigener Zunge zu erfahren, wie China wirklich schmeckt …

PS: Natürlich hat nicht nur China feines Essen hervorgebracht. Wir haben auch die Thailänder und die Vietnamesen in Wien gefunden!

