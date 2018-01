KHM Kuppelhalle (c) Gourmet Group

Museum, Dinner und Champagner

Am 22. Februar 2018 wird im Kunsthistorischen Museum mit einem ganz besonderen Dinner aufgewartet. Dominique Cima-Sander führt mit 5 Champagnersorten von Piper-Heidsieck durch ein perfekt abgestimmtes 4-Gänge Menü.

Piper-Heidsieck

Der Edelchampagner aus Frankreich wird schon seit 1785 hergestellt und kann auf eine lange Geschichte voller Erfolge und Liaisons zurückblicken. Als Partner des Cannes Filmfestivals oder verschiedenster Modelabels wie Viktor & Rolf erfindet sich der Weinhersteller aus Reims immer wieder neu. Bei dem besonderen Dinner im Kunsthistorischen Museum werden von Dominique Cima-Sander, International Brand Ambassador Champagne Piper-Heidsieck insgesamt fünf Sorten vorgestellt: Piper-Heidsieck Cuvée Brut, Piper-Heidsieck Essentiel, Piper-Heidsieck 2006, Piper-Heidsieck Rosé Sauvage, Piper-Heidsieck Cuvée Sublime.

Gourmet-Dinner in der Kuppelhalle

Das Gourmet-Dinner in der Kuppelhalle des Kunsthistorischen Museums wird zu diesem Anlass perfekt auf die Champagner von Piper-Heidsieck abgestimmt. Die hochwertigen Produkte und einzigartigen Kreationen schmiegen sich geschmacklich an die Champagner-Auswahl und die Gäste werden mit Erläuterungen von Dominique Cima-Sander durch den Abend geführt. Am 22. Februar 2018 zwischen 18:30 und 22:00 Uhr ist es soweit. Reservieren könnt ihr unter unter khm-sales@gourmet.at oder +43 (0)50 876-1001!

Alles auf einen Blick

Champagner-Dinner im KHM mit Piper-Heidsieck

22. Februar 2018, 18:30 Uhr

149,- pro Person

Inklusive

Aperitif, kleiner Gruß aus der Küche, Couvert-Gedeck mit 3erlei Brot und hausgemachter Butter, 4-Gang-Menü mit Champagner-Begleitung, Mineralwasser

(exklusive Museumseintritt)

Reservierung khm-sales@gourmet.at oder +43 (0)50 876-1001

Wer bis 31. Jänner 2018 reserviert zahlt nur 109,- Euro pro Person statt 149,- Euro!

STADTBEKANNT

Weitere Artikel

« Wesco Brotkasten Grandy Buchtipp: Makkaroni in der Dämmerung »