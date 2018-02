Carmen & Antonia Geschäft (c) STADTBEKANNT Kerschbaumer

Concept Store im 8. Bezirk

Carmen & Antonia bietet Stücke vor allem aus dem Interiorbereich, ebenso Modeaccessoires und Produkte für Kinder gibt es. Und sogar Hundebesitzer können hier fündig werden.

Geschäftstraum

Direkt am Hamerlingplatz, mitten im achten Bezirk, befindet sich seit September letzten Jahres der Concept Store Carmen & Antonia. Zwei Gründerinnen, der Name lässt es wohl vermuten, haben sich hier einen Traum erfüllt. Ein Jahr ist nur vergangen, von der Idee bis zum Öffnen der Türen des fertigen Stores. Der Hauptfokus liegt auf Interior und Wohnen, dennoch werden hier auch Accessoires, wie Gürtel und Schals, Kosmetik, Kinder- und Hundeartikel geboten. Für ihr Sortiment reisen die beiden gerne, wählen die Produkte vor Ort. Online wird für Carmen & Antonia nämlich nichts gekauft.

Internationale Waren

Viele Waren sind skandinavisch, puristisch und im Design reduziert. Wie etwa die Wischtücher des dänischen Labels Solwang, die dem herkömmlichen Wettex durch gleiche Funktion, aber schönere Optik schnell den Rang ablaufen. Kerzen, Windlichter und Fackeln, Teller aus Bambus und zartes, sehr leichtes Geschirr aus Mailand füllen die Regale. Kleine Schalen, fair produziert mit Blick für schlichtes Design, stellt das niederländische Label Kinta her. Bei Carmen & Antonia gibt es davon auch Holzbretter und Seifenschalen.

Wiener Labels

Nicht immer sind die beiden Inhaberinnen auf der Suche nach neuen Waren, oft sind es auch lokale Designer, die ihre Produkte im Geschäft zeigen, damit überzeugen und in das Sortiment von Carmen & Antonia aufgenommen werden. So geschehen etwa beim Wiener Label Badala, das Sticker entwirft. Aufgeklebt verwandelt sich damit eine Kartonschachtel in ein Rennauto, ein Piratenschiff oder auch eine Waschmaschine. Kleine Taschen, die das Nötigste gut strukturiert aufbewahren, designt und fertigt Impibag aus Wien. Auch sie sind bei Carmen & Antonia zu haben.

Für Hunde

Spezielle Dinge, die nicht überall gekauft werden können, soll es bei Carmen & Antonia geben. Die Produkte der Saint Charles Apotheke zum Beispiel, die ansonsten nur in der Apotheke selbst im 6. Bezirk erhältlich sind. Und auch Hundeliebhaber dürfen sich freuen, denn der Concept Store hält einige, seltene Artikel für die Vierbeiner bereit. Hundebetten der Firma Dogius zum Beispiel oder handgemachte Leinen, hergestellt aus hochwertigen Materialien aus dem Segelsport. Sie stammen von der Manufaktur Spleisswerkstatt aus Wien.

STADTBEKANNT meint

Die beiden Gründerinnen und Namensgeberinnen von Carmen & Antonia haben mit ihrem Store einen Raum für vielfältige Produkte geschaffen – handgeschnittene Seifen aus einem kleinen türkischen Dorf, Obst- und Gemüsesackerl einer Wiener Designerin, Kopfhörer umwickelt mit Garn für Kinder oder dekorative Kosmetik von Ken Krüger. Die Stücke sind mit Bedacht ausgewählt, haben Seltenheitswert und zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsanspruch aus. Sehr zu empfehlendes Geschäft.

STADTBEKANNT Ines Kerschbaumer

Carmen & Antonia Hamerlingplatz 2

1080 Wien

Hamerlingplatz 21080 Wien Di – Fr 10:00 – 18:30 Uhr

Sa – 10:00 – 13:00 Uhr

