Cafe le Marche

Franzosen unter sich

An der Währinger Straße häuft sich das Französische! Seit September hat das Café le Marché seine Pforten geöffnet und bringt noch einmal um ein Stückchen mehr Kaffee, Croissants und leckeres Frühstück in Uni-Nähe.

Klein, Fein, Französisch

Gleich neben dem Café Francais in der Währinger Straße befindet sich das ebenfalls dem Französischen gewidmete Café le Marché. Wunderschöne blau-weiße Fliesen zieren den Boden, beim Betreten hat man sofort eine schicke Theke im Blickfeld und farblich perfekt abgestimmte Tassen und Accessoires. Kleine Tische bieten Platz zum sitzen – aber für größere Gruppen müsste man sich etwas überlegen. Macht aber gar nichts – zum Kaffee trinken, Frühstücken oder für ein kleines Pläuschen ist auf jeden Fall genug Platz!

Croissant und Ciabatta

Die Vitrine am Tresen verspricht Gutes: ausreichend Croissants, verschiedene Dessert-Variationen und ein sagenhafter Karottenkuchen lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. Außerdem am Programm: kleine Snacks, Brötchen und gefüllte Ciabatta in verschiedensten Ausführungen. Zuerst aber mal Kaffee! Den gibt’t zum da Trinken oder zum Mitnehmen und wird mit einer La Marzocco Strada frisch zubereitet. Der Kaffee selbst stammt von Fürth und wird eigens für das Café le Marché geröstet.

STADTBEKANNT meint

Das kleine Café le Marché befindet sich direkt neben dem Café Francais in der Währinger Straße und reiht sich somit optimal in das Konglomerat an guten Kaffeehäusern in Uni-Nähe ein. Der Frankreich-Bezug ist sowohl im Namen als auch im Angebot erkennbar. Vom Croissant zum frischen Ciabatta findet man den ganzen Tag lang etwas zum Gustieren. Besonders das Frühstück sollte noch hervorgehoben werden. Aber probiert es doch vor der nächsten Vorlesung einfach selbst mal aus!

Café le Marché Währinger Straße 6-8/Top 4

1090 Wien

Währinger Straße 6-8/Top 4, 1090 Wien
Website
Mo-Sa: 8:00 – 22:00 Uhr

So: 8:30 – 17:00 Uhr

