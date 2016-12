Cafe Latte Art (c) STADTBEKANNT

Kunst im Kaffee

Das Café Latte Art in der Nähe der Uni hat seine Ideologie schon im Namen. Die Kunst des Kaffeemachens – und zwar von der Bohne bis zum Milchschaum.

Schönes bei der Uni

Zwischen Hauptuni und Campus, da liegt auf der rechten Seite das Café Maximilian, ein Billa, die Wachauer Weinstube und: ja und das Café Latte Art. Hier wird dem Kaffee immer eine schöne Krone aufgesetzt und zwar kunstvoller als sonst wo. Vom Schwan über das Herz bis hin zu verschnörkelten Verzierungen mithilfe von Schokolade. Schön ist aber nicht nur der Kaffee, sondern auch das Café.

Kaffee, Tee und Kunst

Die Kunst der richtigen Zutaten gehört genauso zum Kaffee machen wie die Kaffeetasse selbst. Der Chef im Hause, Habib Ghulamsakhi, widmet sich nicht nur den Barista-Tätigkeiten, sondern auch der perfekten Auswahl der Bohnen. Und weil neben Kaffee auch Tee eine spezielle Angelegenheit ist, gibt es auch davon einiges zu kaufen! Kleine Snacks und Süßes sind auch im Sortiment und so kann man sich seine Kaffeepause to go umfangreich gestalten.

STADTBEKANNT meint

Das Café Latte Art in der Universitätsstraße ist vor allem für jene geeignet, die sich einen schnellen und zugleich schönen (!) Kaffee mit auf den Weg nehmen wollen. Der Inhaber ist freundlich und engagiert und die Kaffeevariationen versprechen wirklich immer Kunstvolles! Auch Tee und kleine süße Leckereien sind im Angebot – ein perfekter Stop für einen Coffee to go eben.

Cafe Latte Art Universitätstrasse 4

1090 Wien

http://www.cafelatteart.at/

Universitätstrasse 41090 Wien Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr

Sa 10:00 – 17:00 Uhr

