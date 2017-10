Café Eskeles Museum Lokal (c) STADTBEKANNT

Café im Jüdischen Museum

Man kann das eine perfekt mit dem anderen verbinden: Kaffee und Museum. Im Café Eskeles treffen Geschichte, Museumsshop und gemütliches Kaffeehaus aufeinander.

Das Café Eskeles befindet sich – wer hätte es erraten – im Palais Eskeles im ersten Bezirk und ist direkt an das Jüdische Museum angeschlossen. Hier betritt man sowohl Museum als auch Museumsshop und das Café, das neben Kaffee und Snacks auch Mittagsmenüs zu bieten hat! Für alle, die es nicht bis in die Dorotheergasse schaffen – auch Foodora liefert die Speisen aus dem Eskeles. Passend zum jüdischen Museum sind die Speisen hier koscher und ein umfangreiches Angebot an vegetarischen Speisen. Israelische Spezialitäten sowie mediterrane Gerichte mischen sich mit süßen Nachspeisen. Alles da also, im Café Eskeles!

Jüdisches Museum Wien Dorotheergasse 11

1010 Wien

+43/1/535 04 31

www.jmw.at

