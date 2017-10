Café Westend

Westend Cafe Westbahnhof (c) stadtbekannt.at

Wiener Kaffeehaus am Europaplatz

Wien, die Stadt des Schnitzels, die Stadt der Mehlspeisen und vor allem auch die Stadt des Kaffees. Traditionsreiche Kaffeehäuser gibt es hier so weit das Auge reicht: Von Hawelka, Landtmann und Kafka über Griensteidl, Sperlhof und Frauenhuber bis hin zu Ritter oder Jelinek – die Bandbreite ist beeindruckend.

Herr Ober, die Rechnung bitte.

Eines der größten und, mit einem Eröffnungsdatum um 1900, auch ältesten Kaffeehäuser Wiens befindet sich im Zachariashof direkt gegenüber vom Westbahnhof an der Inneren Mariahilfer Straße.

Reise in längst vergangene Zeiten

Wer antiquierte Atmosphäre und einen leicht verstaubten und dennoch noblen Charme mit Kronleuchtern, ein wenig abgeschabten Sitzgarnituren, livrierten Kellnern, die man wahrscheinlich noch als „Herr Ober“ ansprechen darf, und hohen, mit Stuck verzierten Decken mag, der sollte einen Abstecher wagen. Mit ein wenig Vorstellungsvermögen kann man im Westend eine Reise in längst vergangene Zeiten antreten, denn hier ist wirklich alles genau so, wie man sich einen typischen Kaffeehaus-Besuch abseits von Latte Macchiato und Frappuccino vorstellt: Die Kellner sind, mit einem leicht überlegenen Hauch Arroganz gepaart, höflich distanziert, das Sonnenlicht bricht sich an den Vorhängen und in Streifen auf den knarrenden Holzboden und die Tageszeitungen laden, fein säuberlich in Halterungen aus Holz gesteckt, zum Lesen ein.

Küss die Hand, gnä‘ Frau.

Lediglich ein Blick auf die speisenden, trinkenden oder lesenden Gäste ruft einem wieder in Erinnerung, in welchem Jahr man sich befindet. Durch die Nähe zum Westbahnhof ist das Westend auch logischer Anziehungspunkt für diejenigen, die, mit Köffern und Rucksäcken bewaffnet, Wartezeiten überbrücken müssen. Durch seinen ganz besonderen Charme hat es das Café auch in die Reiseführer dieser Welt geschafft, sodass auch Fotoapparate, Kameras und staunende, in allerlei fremden Sprachen geführte Gespräche keine Seltenheit sind.

Diese Tatsache und eben auch seine absolut zentrale und exponierte Lage führte leider über die Jahre dazu, dass das Café Westend zwar ein außergewöhnlicher Ort für den Genuss einer Melange und die stundenlange Zeitungslektüre gepaart mit der Beobachtung des Geschehens rund herum ist, ansonsten aber eindeutig über die Stränge schlägt, was seine Preisgestaltung betrifft.

Die Sparefroh-Falle

Aufpassen sollte man vor allem bei Extras, die anderswo selbstverständlich inkludiert sind, hier jedoch penibelst genau zusätzlich berechnet werden: Eine Portion Ketchup, im Säckchen zum Toast serviert, stockt die Rechnung gleich um Einiges auf, auch das Kaisersemmerl zu den Frankfurtern hat einen stattlichen, separat berechneten Preis.

STADTBEKANNT meint

Das Café Westend hat es durch seine Lage schon in die internationalen Reiseführer geschafft und wird auch regelmäßig von Reisenden, die gerade von oder zum Westbahnhof unterwegs sind, besucht. Wer ohne großen Hunger oder Durst kommt, gepaart mit ein wenig Schaulust oder dem Wunsch danach, abseits von Starbucks und Co. klassischen Wiener Kaffeehaus-Charme in wunderschönen Räumlichkeiten auf sich wirken zu lassen, der wird das Westend lächelnd wieder verlassen. Wer auch etwas essen möchte, der muss dafür ein bisschen mehr als nur Kleingeld zurücklassen, darf aber dafür die wirklich vorzügliche Küche genießen.

Ambiente – klassisch wienerisch Service – distanziert höflich Qualität – sehr gut Preis – für’s größere Börsel Nichtraucher/ Raucherbereich

STADTBEKANNT

Café Westend Mariahilfer Straße 128

1070 Wien

01 5233183 Mariahilfer Straße 1281070 Wien01 5233183

Weitere Artikel

Die klassischen Wiener Kaffeehäuser in der City Wiens Noble Namen, geschichtsträchtige Adressen, feinsten Kaffee - das findet man im Herzen Wiens zuhauf. Nicht ohne Grund rühmt sich die Stadt damit, die Kaffeehauskultur

Melangerie Eine gute Entscheidung das einstige Raucher-Beisl in ein nettes Café mit feinem Frühstücksangebot zu verwandeln: Die Melangerie in der Lerchenfelder Straße ist nun

Knödel Manufaktur Knödel sind das ideale Street Food und mit der Knödel Manufaktur ist auch endlich jemand auf die Idee gekommen, das regionale All-in-One Produkt auf die Straße zu

« Wohin in Wien 27.5 – 2.6.2016 der fuchs und die trauben »