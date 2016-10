Cafe Florianihof (c) STADTBEKANNT

Mitten in der Josefstadt

Wie es aussehen kann, wenn ein junges Team ein traditionelles Wiener Caféhaus betreibt, kann man im Café Florianihof im Herzen des Achten Wiener Gemeindebezirks sehen.

Die klassische Atmosphäre mit der hohen Decke, den Marmortischplatten und Holzsessel wirkt durch die nüchterne Zurückgenommenheit des restlichen Mobilars und den schneeweißen Wänden jedoch gleichzeitig modern, jung und kühl, durch die breite Fensterfront ist der mittelgroße, längliche Hauptraum – Nichtraucherzone! – luftig und lichtdurchströmt. Soviel zu den Oberflächlichkeiten, denn das Florianihof hat natürlich noch mehr zu bieten.

Essen und Trinken

Nicht nur das Team und das Publikum ist jung, auch die Karte hat bis auf die Kaffeehausklassiker, die es natürlich auch hier gibt, wenig mit den doch etwas faden Speisenkarten der Traditionskaffeehäuser gemein – und auch gekocht wird hier besser, kreativer und vor allem mit mehr Liebe als in vielen Cafés. Der Mix aus Asia, Mediterran und Wiener Küche lässt Puristen zwar den Kopf schütteln, funktioniert aber einfach zu gut.

Verschiedene Suppenkreationen und Vorspeisen, Hauptspeisen wie Tandoori Curry, Artischocken-Risotto oder Lamm-Schmortopf treffen Eiernocker und Faschierte Laibchen. Viele vegetarische Gerichte, wie der Melanzani Eintopf, sowie Toasts, Bruschetta und Salate runden das Angebot ab. Preislich ist das ganze absolut vertretbar, Hauptspeisen kosten durchschnittlich um die neun Euro.

Illy Kaffee in allen Variationen, eine Vielzahl von Teesorten aus richtigen Blättern und natürlich Mehlspeisen und Desserts, Kuchen: Gugelhupf, Powidltascherl, Erdäpfl-Zimt-Knöderl und Eisvarianten dürfen auf der Karte natürlich auch nicht fehlen.

Frühstück

Von Montag bis Freitag bis 11:30, am Wochenende sogar bis 14:00: das Frühstück im Café Florianihof spielt ebenfalls alle Stückerl. Ob kleines oder großes Wiener Frühstück, Müsli oder lieber Wellness: zwischen Eiern, Schinken-Käse, Joghurt und Säften lässt es sich perfekt in den Morgen starten.

STADTBEKANNT meint

Das Café Florianihof ist ein junges Café in Mitten der Josefstadt. Ein „aus alt mach neu Projekt“ – in klarem und einfachem Design, aber auch nicht zu hip. Es gibt hier gutes, vielseitiges und relativ günstiges Essen und eine nette Atmosphäre. Das liegt wahrscheinlich auch an dem jungen Team, das mit viel Liebe das Café Florianihof gestaltet und verwaltet. Das Lokal ist zum größten Teil ein Nichtraucher-Lokal, jedoch kann man sich in den wärmeren Jahreszeiten auch im netten Schanigarten niederlassen.

Ambiente – modern Service – freundlich Qualität – sehr gut Preis – moderat abgetrennter Raucherbereich

STADTBEKANNT



Café Florianihof Florianigasse 45

1080 Wien

+43 1 4024842 Florianigasse 451080 Wien+43 1 4024842

