Nicht nur, wenn gerade Hangover-Stimmung herrscht, kann man Lust auf etwas Deftiges haben. Auch an einem ganz normalen Morgen packt uns manchmal die Lust nach Fleisch und wisst ihr was: kein Problem, denn wir haben die richtigen Lokale für euch, wo Burger schon auf der Frühstückskarte zu finden ist und dem deftigen Morgenglück nichts mehr im Wege steht!

figar

Im Figar gibt es Frühstück bis 16:00 Uhr. Da ist es auch nur logisch, dass auch ein Burger auf der Frühstückskarte steht. Der „Breakfast Burger“ besteht aus Burgerbrot, Rucola, Cocktailtomaten, Avocado, 2 Spiegeleiern und hausgemachter Tomaten-Chilli Confit. Das Ganze gibt’s vegetarisch mit Feta oder mit gebratenem Speck. Dieses herrliche Angebot könnt ihr übrigens sowohl im figar1040 als auch im figar1070 erstehen!

figar1040

Schleifmühlgasse 7

1040 Wien

figar1070

Kirchengasse 18

1070 Wien

Burger Bros

Die Fastfoodkette, die doch irgendwie keine ist, aber so ausschaut. Burger Bros findet man am Hauptbahnhof „unter der Rolltreppe“ und tatsächlich, da is der Glaskasten mit rotem Branding! Aber, ganz große News: seit Februar 2017 sind die Brüder auch als Pub in Wien Mitte anzutreffen. Offen ist Montag bis Samstag ab 9:00 Uhr und da könnt ihr natürlich auch das gesamte Burgersortiment zum Frühstück aufkaufen. Und vielleicht auch noch ein Craft Bier vom Fass dazu?

Burger Bros

Am Hauptbahnhof 1

1100 Wien

Burger Bros – The Pub

Landstraßer Hauptstraße 1B

OG 1 / Top G9

1030 Wien

Le Burger

Das Le Burger gibt’s in der Mariahilfer Straße, im Auhof Center und im Donauplex und hier wird ausschließlich Burger aufgetischt. Von früh bis spät versteht sich. Der Breakfast Burger ist mit Spiegelei, Speck, Käse und BBQ Sauce gefüllt und wird mit einem Heißgetränk nach Wahl serviert. Von Montag bis Samstag ab 9:00 Uhr könnt ihr also auf der Matte stehen und Burger zum Frühstück essen!

Le Burger

Mariahilfer Straße 114

1070

der fuchs und die trauben

Hier gibt’s den Frühstücksburger zwar nur am Wochenende, aber dafür kann man den Burgergenuss gleich auch noch erweitern. Der Tapas Brunch im der fuchs und die trauben findet jeden Samstag und Sonntag statt. Auf der Speisekarte stehen dann alle möglichen Burger Sorten: Blue Cheese & Grilled Apple, Chili Cheese, Bacon & Homemade Pickle Burger und und und. Serviert werden die Burger außerdem im hausgemachten Brioche Bun. Yum!

der fuchs und die trauben

Kandlgasse 16

1070

joma

Frühstück gibt es im joma von Montag bis Freitag von 8:00 bis 11:30 Uhr und am Wochenende dann sogar bis 13:30 Uhr. Auf der Karte stehen viele Ei-Gerichte (Avocado Eggs Benedict – der Traum!), aber auch das eine Detail, das uns interessiert – und zwar der „Breakfast Brioche Burger“. Schinken, Käse, Ei und Avocado verpackt in ein Burger Brötchen um 10,20 Euro!

joma

Hoher Markt 10-11

1010 Wien

