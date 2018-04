Burger und Fleisch in Wien

Steak (c) STADTBEKANNT Hofinger

Nach diesem Motto arbeiten die Lokale, die wir in diesem Artikel für euch gesammelt haben. Hier gibt es Fleisch, Fleisch und nochmal Fleisch. Aber klar, die Speisekarte steht meist auch weniger fleischlüstigen Begleitperson tolerant gegenüber. Hier ein kleiner Überblick 😉

Burger, Steak und Fleisch ganz generell: Dieses Lokal ist fleischlastig und stilvoll und darf in einer Auflistung dieser Art einfach nicht fehlen. Das Fleisch für’s Steak ist vom Tullnerfelder Rind und dazu gibt es jede Menge Beilagen zur Auswahl. Eine Beilage müssen wir ohnehin empfehlen: ein Glas Monkey 47 Schwarzwald Dry Grin mit (Lemongrass und Waldbeeren) Tonic. Delicious!! Danach oder dazu noch Cheesecake und perfekter könnte der Abend nicht sein.

Opernring 11

1010 Wien

Beim „Max“ bekommt man sein Fleisch frisch vom Holzkohlegrill und genau das macht die Grillspezialitäten so gut – frisch, saftig und natürlich mit rauchigem BBQ-Style-Geschmack. Was zum Burger oder Steak natürlich nicht fehlen darf ist eines der hervorragenden Craft Biere, die es im Huth Grillhaus da max gibt. Klassiker wie Spareribs, Flying Chicken und die Auswahl an Vorspeisen dürfen natürlich auch nicht fehlen!

Schellinggasse 6

1010 Wien

Das Frank’s wartet mit großen Dingen auf. Mit einer großen Auswahl und vor allem auch mit großen Portionen. Da gibt es für besonders Hungrige zum Beispiel den Double Cheeseburger oder einfach gleich ein 700g (siebenhundert Gramm!!!!) Steak. Aber neben den vielen Steak- und Burger-Variationen gibt es im Frank’s auch eine reichliche Auswahl an Pasta-Gerichten. Weil, so heißt es, die italienische und die amerikanische Küche eng miteinander verbunden sind.

Laurenzberggasse 2

1010 Wien

Der Name sagt schon alles! Naja, fast – denn gut zu wissen ist, dass man die hippe Fleischküche jetzt nicht mehr am Donaukanal findet, sondern, dass sie im Charlie P’s sesshaft geworden ist. Auf der Speisekarte findet man hauptsächlich Burger, aber auch Hot Dogs, Steak oder so witzige amerikanische Sachen wie Mac’n’Cheese. Ja, Amerika hat es ihnen angetan. Schmeck aber trotzdem hervorragend und sollte probiert werden. Das Charlie P’s ist ja sowieso schon Dauerbrenner!

Währinger Straße 3

1090 Wien

Direkt verbunden mit dem Planter’s Club ist das Livingstone in der Nähe der Station Schottenring. Das „Californian Restaurant“ überzeugt durch das dunkle Ambiente und beim Betreten kann es leicht sein, dass sich das sofortige Verlangen nach einer Zigarre und einem Frack bemerkbar macht. Dementsprechend kann man hier stilvoll dinieren und (Achtung, Achtung!) sogar Greater Omaha-Beef bestellen. (Das ist neben dem Kobe-Fleisch das wohl beste Fleisch am Fleisch-Markt). Hurra!

Zelinkagasse 4

1010 Wien

Das el Gaucho Steakhouse am Rochusmarkt ist die mittlerweile fünfte Filiale des Steakspezialisten. In Wien kann man im Design Tower schon seit Jahren Steak und Fleischgerichte genießen, am Rochusmarkt seit 2017. Nicht nur die Einrichtung ist sehr stylisch auch die Steaks sind hervorragend.

Praterstraße 1

1020 Wien

Rochusplatz 1

1030 Wien

Vom entspannten frühen Abendessen, bis zur langen Nacht kann man sich im Flatschers selbst entdecken. Sowohl die Burger sind ein Highlight, als auch die Steak-Auswahl (wir empfehlen Surf & Turf!). Wem aber auch die französische Küche zusagt: ein paar Schritte weiter findet ihr das Flatschers Bistrot und dort werden Moules Frites oder Entrecôte aufgetischt. Um dieser Flatschers-Meile noch eins draufzusetzen: Am Ende der Straße ist die flotte Charlotte bis spät in die Nacht für eine Currywurst zu haben. Mahlzeit!

Kaiserstraße 113-115

1070 Wien

Kaiserstraße 121

1070 Wien

Vom Fleisch noch nicht genug? Wir auch nicht! Deswegen haben wir noch viel, viel mehr für euch. Die Steak Lokale Wiens oder die Steak Lokale im ersten Bezirk zum Beispiel. Aber auch Burger in Wien, Burgerlokale mit „Burger“ im Namen und hippe Burger Lokale. Noch immer nicht genug? Na, dann gibt’s eben Burger zum Frühstück und Burger im Irish Pub auch noch!

